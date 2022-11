US-Forscher entdecken ausgestorben geglaubte Spezies – Fund nach fast 30.000 Jahren

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Forscher machten eine überraschende Entdeckung. Eine Art, die als längst ausgestorben galt, wurde an der Küste von Santa Barbara gefunden.

München/Santa Barbara - Leider tauchen Meldungen über das Aussterben von bestimmten Arten immer wieder auf. Umso erfreulicher ist es, dass Forscher im US-Bundesstaat Kalifornien eine Spezies gefunden haben, die eigentlich seit fast 30.000 Jahren als ausgestorben galt. Bereits 2018 machte ein Forscher die freudige Entdeckung. Anfang November erschien eine wissenschaftliche Arbeit, die den überraschenden Fund aufzeigte.

Spektakulärer Fund: Spezies nach fast 30.000 Jahren wieder aufgetaucht

„Es ist nicht allzu üblich, eine Art, die erstmals aus dem Fossilien-Bestand bekannt ist, lebend zu finden, insbesondere in einer so gut untersuchten Region wie Südkalifornien“, sagte der Co-Autor Jeff Goddard, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Marine Science Institute der University of California in Santa Barbara. In einer Meldung der Universität äußerte sich der Forscher zu den Ergebnissen. Die Studie wurde auf ZooKeys veröffentlicht.

Muscheln am Strand bei Ebbe. (Symbolbild) © IMAGO/Andy Nowack

Den Fund machte Goddard bereits im Jahr 2018. Damals war er während der Ebbe auf der Suche nach Nacktschnecken gewesen, als er zwei durchscheinende Muscheln unter einem Stein am Naples Point fand. Die Schale der Tiere war dabei nur zehn Millimeter lang. Erst als die Muscheln einen weiß gestreiften Fuß ausstreckten, wusste er, dass er so etwas noch nie gesehen hatte. Goddard zeigte Paul Valentich-Scott, einem emeritierten Kurator für Malakologie am Santa Barbara Museum of Natural History Bilder von den Tieren. Auch dieser war sehr überrascht von dem Fund. „Ich kenne die Muschelfamilie an der Küste der USA sehr gut. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen“, so der Forscher.

Überraschender Fund nach fast 30.000 Jahren: Spezies doch nicht ausgestorben?

Valentich-Scott wollte die Tiere mit eigenem Auge sehen. Doch erst viele Monate später gelang es Goddard erneut, ein Exemplar zu finden. Beide zogen in Betracht, eine neue Spezies gefunden zu haben. Doch um diesen Verdacht zu bestätigen, mussten die Forscher die wissenschaftliche Literatur seit 1758 bis heute durchsuchen. Im Jahr 1937 sind sie schließlich fündig geworden. Doch anstatt lebende Tiere zu sehen, fanden sie eine Abbildung eines Fossils. Es handelte sich um „Bornia cooki“, das auf etwa 28.000 Jahre geschätzt wurde. Später wurde der Gattungsname in „Cymatioa cooki“ geändert.

Nach mehreren Untersuchungen und Vergleichen waren sich die beiden Forscher sicher, dass sie die Art wiederentdeckt hatten. Dennoch blieb die Frage offen, wie die Muschel so lange unentdeckt bleiben konnte. „Es gibt eine so lange Geschichte des Muschelsammelns und der Malakologie in Südkalifornien, [...] dass es schwer zu glauben ist, dass niemand auch nur die Muscheln unserer kleinen Süßen gefunden hat“, sagte Goddard.

Fast 30.000 Jahre unentdeckte Spezies: Hitzewelle könnte Ursache für Fund sein

Er vermutete, dass die Muscheln als Planktonlarven an der Küste von Santa Barbara angekommen sind. Grund dafür könnte eine Meereshitzewelle von 2014 bis 2016 gewesen sein. Solche Hitzewellen ermöglichen es vielen Meeresarten, ihre Verbreitung nach Norden auszudehnen. Aufgrund der Wachstumsrate und der Langlebigkeit der Muscheln könnte dies erklären, warum niemand vor 2018 die Muscheln entdeckt hatte. Goddard selbst sammelt seit 2002 regelmäßig Nacktschnecken am Naples Point.

Die Pazifikküste des mexikanischen Bundesstaates Baja California hat breite Gezeitenfelder. Die können sich über Meilen erstrecken, erklärte Goddard. „Ich vermute, dass „Cymatioa cooki“ dort unten wahrscheinlich in enger Gemeinschaft mit Tieren lebt, die sich unter diesen Felsbrocken eingraben.“ Letztendlich kann nicht abschließend erklärt werden, warum die Muscheln so lange unentdeckt blieben. Erfreulich ist es allemal.

Auch in Rumänien kam es zu einem besonderen Fund. Ein Grab einer 6.500 Jahre alten Frau wurde gefunden, die mit mehr als 160 Goldringen begraben wurde. (vk)