Kampfflugzeug in Frankreich abgestürzt: Zwei Tote

Beim Absturz eines französischen Militärflugzeugs sind die beiden Besatzungsmitglieder getötet worden.

Besançon - Es müsse noch genau geklärt werden, wie es zu dem Unfall kam, teilte Verteidigungsministerin Florence Parly am Donnerstagabend mit. Nach früheren Angaben der Streitkräfte befand sich das Kampfflugzeug des Typs Mirage 2000 auf einem Trainingsflug in geringer Höhe.

Es war am Mittwoch vom Radar verschwunden. An Bord waren ein Pilot und eine Navigatorin gewesen. Die Suche in Ostfrankreich gestaltete sich wegen Schnees und Nebels schwierig.

Trümmer waren in der Umgebung der Gemeinde Mignovillard im Jura-Gebirge, rund zehn Kilometer entfernt von der Schweizer Grenze, gefunden worden, hatten mehrere Medien gemeldet. Unfälle dieser Art sind in Frankreich vergleichsweise selten.

Ein ähnlicher Vorfall sorgte Mitte 2018 in Spanien für Aufsehen. Beim Absturz eines Kampfjets nahe Madrid kam der Pilot ums Leben.

Auf ausländischem Terrain war im Juni 2018 ein US-Kamfjet abgestürzt. Die F-15 stürzte vor der Küste Japans ins Meer.

dpa