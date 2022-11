Terror-Warnung in Athen: Kampfjets steigen von Nato-Stützpunkt auf – und eskortieren New-York-Flug zurück

Von: Richard Strobl

Eine Emriates 777-300ER mit Ziel Newark, New Jersey, kehrt nach Athen zurück, nachdem die CIA mindestens einem der Passagiere an Bord die Einreise verweigert hat. © Aristidis Vafeiadakis/dpa

Für zwei Emirates-Flugzeuge wird eine Terror-Warnung herausgegeben. Eine Maschine darf in Athen nicht starten, eine andere ist unterwegs. Kampfjets begleiten sie zurück.

Update vom 11. November, 8.16 Uhr: Nach dem Alarm für zwei Emirates-Maschinen wegen einer „verdächtigen Person“ an Bord hat die griechische Polizei Entwarnung gegeben. Es seien alle Passagiere sowie beide Flugzeuge kontrolliert worden, es habe jedoch keine Hinweise auf eine verdächtige Person gegeben“, hieß es am späten Donnerstagabend.

Ein Flugzeug, das nach Dubai abheben sollte, hatte Startverbot erhalten, um kontrolliert zu werden. Ein weiterer Emirates-Flieger, der gerade in Richtung New York gestartet war, wurde zurückbeordert und von zwei Kampffliegern nach Athen geleitet. Die zwei F16-Jets stiegen vom Nato-Stützpunkt Souda auf Kreta auf, die Boeing 777-300ER wendete schließlich über Sardinien, schreibt das Luftfahrtnachrichten-Portal aero.de.

Auch in diesem Fall sei bei der Kontrolle der Maschine und der Passagiere nach der Rückkehr zum Athener Flughafen nichts Verdächtiges ausfindig gemacht worden, schrieb die griechische Polizei.

Terror-Alarm am Flughafen Athen: CIA warnte wohl – Kampfjets eskortieren New-York-Flug zurück

Erstmeldung vom 10. November - Athen - Am Flughafen in Athen wurde am Donnerstagabend Terror-Alarm ausgelöst. Zuvor hatte es eine Warnung vor einer „verdächtigen Person“ an Bord eines Flugzeugs der arabischen Airline Emirates gegeben. Nach Angaben der griechischen Zeitung Kathimerini kam der Hinweis vom amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA.

Allerdings war demnach nicht klar, in welchem Emirates-Flug sich die Person befinde.

Terrorverdacht am Flughafen Athen: Nach CIA-Hinweis werden Emirates-Passagiere überprüft

Anschließend erhielt ein Flugzeug der Airline, das gerade von Griechenland nach Dubai abheben sollte, Startverbot und wurde untersucht. Die Passagiere wurden überprüft. Offenbar ohne neue Erkenntnisse.

Gleichzeitig wurde demnach ein anderer Emirates-Flug, der kurz zuvor in Richtung New York gestartet war, zurückbeordert. Nach Daten von Flightradar hatte sich das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt bereits über der italienischen Insel Sardinien befunden. Zwei F-16-Kampfjets geleiteten das Flugzeug kurz vor 22 Uhr demnach zurück zum Flughafen Athen. Auch in diesem Fall wurden die 210 Passagiere unter die Lupe genommen, bis zum späten Abend jedoch ohne konkretes Ergebnis.

Ob der oder die Betreffende ausfindig gemacht werden konnte, war zunächst nicht bekannt. (rjs mit dpa)