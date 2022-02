Corona-Proteste in Kanada „völlig außer Kontrolle“: Tausende Trucker blockieren Stadt - Notstand ausgerufen

Von: Patrick Huljina

Was als Protest von Lkw-Fahrern gegen Impfvorschriften begann, ist inzwischen ein Protest gegen die Corona-Maßnahmen von Kanadas Regierung. In Ottawa gilt nun der Notstand.

Ottawa - Vor gut einer Woche traf ein Konvoi aus Hunderten Lastwagen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa ein. Der sogenannte „Freedom Convoy“ (übersetzt: „Konvoi der Freiheit“) erreichte sein Ziel nach einem Protestzug über 4400 Kilometer quer durch das Land. Seitdem harren die Demonstranten in der Stadt, nahe des kanadischen Parlaments, aus. Sie protestieren gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Die Situation sei „völlig außer Kontrolle“, sagte Bürgermeister Jim Watson am Sonntag (6. Februar). Er hat den Notstand ausgerufen.

Corona-Proteste „völlig außer Kontrolle“: Kanadas Hauptstadt Ottawa ruft Notstand aus

Nach Angaben von Polizeipräsident Peter Sloly nahmen am Samstag (5. Februar) schätzungsweise 5000 Menschen an den Protesten teil. Rund 1000 Lastwagen und andere Fahrzeuge hätten Teile der Innenstadt Ottawas blockiert. Anwohner wurden aufgerufen, sich aus dem Zentrum von Kanadas Hauptstadt fern zu halten. Die Ausrufung des Notstandes sei wegen der „ernsten Gefahr und Bedrohung der Sicherheit der Anwohner“ durch die anhaltenden Proteste notwendig, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung von Watson. Die Stadt brauche mehr Unterstützung von anderen Kommunen und von der Regierung.

Auslöser der Proteste waren im Januar eingeführte Impfvorschriften für Lkw-Fahrer, die aus den USA zurückkehren. Inzwischen richten sich die Proteste gegen die staatlichen Corona-Beschränkungen insgesamt. Bewohner Ottawas klagten über das ständige Hupen der Trucks sowie über Belästigungen und Beschimpfungen durch die Demonstrierenden.

Der Trucker-Protest hat sich inzwischen zu einem großen Corona-Protest in Kanada ausgeweitet. © Adrian Wyld/dpa

Ottawas Bürgermeister Watson: „Wir müssen unsere Stadt zurückerobern“

„Sie machen eine Party daraus“, sagte Bürgermeister Watson. „Wir sind eindeutig in der Unterzahl und verlieren diesen Kampf“, erklärte er dem Radiosender CFRA. Die Zahl der Demonstranten sei weit höher als die der Polizeibeamten der Stadt. „Das muss rückgängig gemacht werden; wir müssen unsere Stadt zurückerobern“, forderte er.

Die Polizei kündigte derweil ein entschiedenes Vorgehen an, um Menschen daran zu hindern, die Demonstranten bei ihrer Blockade zu unterstützen. „Jeder, der versucht, den Demonstranten materielle Unterstützung (Treibstoff etc.) zukommen zu lassen, kann verhaftet werden“, erklärte die Polizei via Twitter. Erste Festnahmen seien bereits erfolgt. Es seien bislang 97 Ermittlungsverfahren eingeleitet und seit Samstag 450 Strafzettel ausgestellt worden. Zudem würden Droh-Emails an Behördenvertreter untersucht.

Eine Protest-Aktion von rund 30 Truckern in der Stadt Québec wurde am Sonntag nach wenigen Stunden abgebrochen. Allerdings kündigten die Teilnehmer ihre Rückkehr in zwei Wochen an, wenn die laufenden Karnevalsfeiern in der Stadt beendet sind. Auch in anderen kanadischen Städten wie Toronto kam es zu ähnlichen, wenn auch kleineren Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Nach einer kürzlich veröffentlichen Umfrage unterstützt ein Großteil der kanadischen Bevölkerung allerdings die Pandemie-Maßnahmen der Regierung. Mehr als 77 Prozent der kanadischen Bevölkerung sind offiziellen Angaben zufolge vollständig geimpft. (ph mit dpa und afp)