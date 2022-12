Sechs Tote nach Schusswaffenangriff in Kanada – Polizei sieht „schreckliche Szenerie“

Von: Vinzent Fischer

Ein Schusswaffenangriff schockiert ganz Kanada. Ein 73-Jähriger tötet in einem Wohngebäude nahe Toronto fünf Menschen. Die Polizei erschoss den Täter.

Vaughan – Bei einem Schusswaffenangriff in einem Wohnhaus nördlich der Stadt Toronto in Kanada sind fünf Menschen getötet worden. Der 73 Jahre alte mutmaßliche Angreifer sei bei dem Angriff am Sonntag erschossen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Mensch sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, er schwebe nicht in Lebensgefahr. Das Motiv des Täters sei noch unbekannt.

Kanada: Blutbad nahe Toronto – 73-Jähriger erschießt fünf Menschen

Der Täter sei am Abend in das Gebäude eingedrungen und habe das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittle noch, ob es eine Verbindung zwischen dem Täter und den Opfern gegeben habe. Der Mann soll allein gehandelt haben, ob er selbst in dem Gebäude lebte, ist bislang nicht bekannt. Die Opfer seien in verschiedenen Wohnungen gefunden worden. Die Tat ereignete sich in Vaughan, etwa 30 Kilometer nördlich von Toronto.

„Eine schreckliche Szene“: Sechs Tote nach einem Schusswaffenangriff bei Toronto erschüttern ganz Kanada. © IMAGO/Arlyn Mcadorey

Die Polizisten waren am frühen Sonntagabend (Ortszeit) wegen des Schusswechsels zum Tatort gerufen worden. „Als die Beamten eintrafen, wurden sie mit einer schrecklichen Szenerie mit zahlreichen Toten konfrontiert“, sagte der örtliche Polizeichef Jim MacSween. Zunächst hatte die Polizei die Zahl der Todesopfer mit sechs angegeben.

Schusswaffenangriff erschüttert Kanada – Toronto gilt als eine der sichersten Städte der Welt

Das sechste Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, es wird allerdings erwartet, dass er die Tat überlebt, teilte die Polizei mit. Die evakuierten Anwohner des Gebäudes konnten noch in der Nacht in ihren Wohnungen zurückkehren.

Verglichen mit den benachbarten USA sind Gewalttaten mit Schusswaffen in Kanada selten – die Tendenz ist jedoch steigend. Die Zahl der Straftaten, in denen Waffen benutzt werden, um zu verletzen oder zu töten, hat sich nach offiziellen Angaben seit 2009 verfünffacht. Erst im August hatte die Regierung um Premier Justin Trudeau das Waffengesetz verschärft und Handfeuerwaffen gesetzlich verboten. Toronto gilt sogar als eine der sichersten Städte der Welt.

Im April 2020 hatte ein als Polizist verkleideter Schütze in der östlichen Provinz Nova Scotia 22 Menschen getötet, das bislang schlimmste Verbrechen dieser Art in Kanada. Im September dieses Jahres tötete ein Mann mit einem Messer elf Menschen in der Provinz Saskatchewan. Das Parlament debattiert derzeit eine weitere Verschärfung des Waffengesetzes, bekommt aber Gegenwind von Jägern und Sportschützen. (vfi mit afp)