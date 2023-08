Schwere Waldbrände wüten in Kanada – Fotos von den verheerenden Feuern 

Dieses Foto des Hubschrauberpiloten Angus Morrison zeigt Morrisons Hubschrauber, der am 13. August 2023 unter dem Rauch der kanadischen Waldbrände in der Nähe von Fort Smith in den Nordwest-Territorien, Kanada, fliegt.

Im Westen Kanadas wüten verheerende Waldbrände: Boote liegen in Rauchschwaden auf dem Shuswap Lake in Gleneden in der Provinz British Columbia.

Schwere Waldbrände in Kanada: Dichter Rauch liegt am Lower East Adams Lake liegt in der Luft.

Verkohlte Überreste sind noch in einer Werkstatt in den Northwest Territories am 20. August 2023 zu sehen. Die Bewohner wurden bereits zwei Tage zuvor aus der Gegen evakuiert.

Extreme Waldbrände wüten in Kanada: In der kanadischen Provinz British Columbia ist am Freitag (18. August) der Notstand ausgerufen worden. Auf dem Highway 1 fährt der Verkehr am Sonntag (20. August) durch dichten Rauch.

Tausende Menschen müssen Häuser verlassen

Von Martina Lippl schließen

Seit Monaten brennt es in Kanada. Im Westen des Landes spitzt sich die Lage zu. Ein Ende ist nicht in Sicht. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Victoria – Kanada kämpft seit Monaten gegen Waldbrände. Im ganzen Land brennt es unerbitterlich. Viele Feuer sind außer Kontrolle. Besonders betroffen ist der Westen Kanadas. In der Provinz British Columbia war am Freitag (18. August 2023) der Notstand erklärt worden. Auch in den nördlich angrenzenden Nordwest-Territorien Kanadas mussten Tausende ihre Häuser verlassen. Die Gebietshauptstadt Yellowknife am nördlichen Polarkreis wurde evakuiert.

Kanada kämpft seit Monaten mit beispiellosen Waldbränden

Waldbrände sind in vielen Teilen Kanadas ein jährlich auftretendes Phänomen. In diesem Jahr handelt es sich allerdings um die schlimmste bekannte Waldbrand-Saison in der Geschichte des Landes.

„Mars oder Manhattan?“ - Rauch von Waldbränden über New York

Anfang Juni 2023 zogen Rauchschwaden bis in die Millionenmetropole New York und sorgten dort für die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten. Der Himmel färbte sich zeitweise orange.

Rubriklistenbild: © -/XinHua/dpa