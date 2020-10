Auto stürzt in Kanal: Zeugen retten älteres Ehepaar vor dem Ertrinken

Das war knapp: In den USA ist ein Auto in einen Kanal gestürzt – doch Zeugen und Polizeibeamte konnten die Insassen retten. Von der dramatischen Aktion gibt es sogar ein Video.

Lindenhurst (New York) – Es war eigentlich nur ein kleiner Rempler – allerdings mit schlimmen Folgen. Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug ist in Lindenhurst (US-Bundesstaat New York) ein Auto in einen Kanal gestürzt. Das aus Massapequa stammende Paar in einem Mercury (Baujahr 2004, die Marke gehörte zu Ford, wurde aber im Jahr 2010 eingestampft) drohte zu ertrinken. Doch couragierte Zeugen und mehrere Polizisten starteten eine Rettungsaktion, die von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, wie 24auto.de berichtet. Das Video wurde von der Suffolk County Police auf YouTube hochgeladen.

Zwei Beamte der Suffolk County Police – John Tighe und Debra Gearon – sowie fünf mutige Passanten fassten sich ein Herz, sprangen ins Wasser und starteten eine Rettungsaktion, die ihresgleichen sucht. Während der 78-Jährige Fahrer relativ schnell aus dem Fahrzeug geborgen und an Land gebracht werden konnte, gestaltete sich die Rettung seiner Ehefrau schwieriger. Um die 76-Jährige aus dem Auto zu befreien, mussten die Helfer eine Fensterscheibe einschlagen. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks