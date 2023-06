Passagierin über U-Boot-Tour zur Titanic: „Je tiefer wir kamen, desto mehr Hilfe benötigte der Kapitän“

Erstaunlich wie viele Interviews es gibt von Leuten, die mit dem Boot getaucht sind, und dies nachdem Unglück für eine schlechte Idee halten.

Welche Knöpfe die Person beim Tauchgang drücken musste, wo es doch mit einem Logitech Pad gesteuert wird, erschließt sich mir nicht.

Zählt man die Personnen -1 für den Kapitän, die in das Boot passen, x Tauchgänge, kommt man auf viel weniger Teilnehmer als Interviewpartner, aber ok.

Ich empfinde es den toten und ihren Angehörigen gegenüber für ziemlich Geschmacklos, sich an ihrem Schicksal und leid zu profelieren.

Jeder Teilnehmer ist sich dem Risiko bewusst gewesen, und wenn man sowas erlebt, wie hier angegebenen, wäre es das mindeste, die Menschen zu warnen, bevor

sie sterben und nicht danach wie Kai aus der Kiste zu springen, und "ich wusste es" zu sagen.

Wenn man etwas kritisieren will, dann gerne die Bauform, das tut aber keiner.

Eine Kugel ist immer stabiler.

Am schlimmsten, gerät man als Nicht Europäer oder nicht weisser, oder nicht Christ in Seenot im Mittelmeer, hilft keiner, auch wenn 150 Menschen sich auf einer Nussschale zwängen, eine Handvoll hier nicht beschriebener taucht aus Jux in die Tiefe und mehrere Länder tun alles was geht um zu retten, was ich richtig finde, aber bitte auch für alle anderen in Seenot.