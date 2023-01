Mann überlebt 24 Tage allein auf dem Meer – von Ketchup und Maggi-Gewürz ernährt

Von: Marcus Giebel

Überlebte 24 Tage lang allein auf einem Segelboot: Elvis Francois wollte an Bord ursprünglich nur Reparaturen durchführen. © Twitter@FNC_ArmadaCol

Eigentlich sollte Elvis Francois das Segelboot nur reparieren. Doch dann verbrachte er 24 Tage an Bord - auf hoher See. In seiner Not wird der Dominikaner erfinderisch.

München – Elvis lebt! Und das ist nach einem mehr als dreiwöchigen Drama im Karibischen Meer schon ein kleines Wunder. Denn der Dominikaner Elvis Francois überstand nach eigenen Angaben 24 Tage an Bord eines kleinen Bootes auf hoher See, ehe ihn die kolumbianische Marine rettete.

Über sein unfreiwilliges Abenteuer spricht der 47-Jährige in einem Video, das die Marine via Twitter veröffentlichte. Demnach war Francois auf der Insel St. Martin in den Niederländischen Antillen gemeinsam mit zwei Kollegen mit Wartungsarbeiten an Segelbooten beschäftigt, als das Unheil seinen Lauf nahm. Denn infolge eines Wetterumschwungs wurde er aufs Meer hinausgetrieben, was seinen Kollegen offenbar entging.

Zwar habe er versucht, seine missliche Lage über Telefonanrufe aufzuklären, doch dies scheiterte am nicht vorhandenen Mobilfunknetz. Da Francois über keinerlei Segelerfahrung verfügt, war er vollkommen hilf- und orientierungslos.

Mann überlebt 24 Tage an Bord eines Segelbootes: Ketchup und Maggi mit Wasser angereichert

Das Einzige an Bord, was ihm wirklich half, waren eine Flasche Ketchup, Knoblauchgewürz und Maggi-Brühwürfel. Diese verarbeitete er gemeinsam mit Wasser zu Mahlzeiten, um etwas in den Magen zu bekommen. „Mir blieb nichts anderes übrig, als zu warten“, fasste der Segler wider Willen die Situation zusammen: „24 Tage lang, ohne jemanden zum Reden zu haben, ohne zu wissen, wo ich mich befand.“

Mehrmals seien Schiffe am Horizont aufgetaucht, doch niemand an Bord sei auf ihn aufmerksam geworden. Auch habe er Feuer entfacht – was ebenfalls nicht half. Letztlich kam Francois in seiner Verzweiflung auf die rettende Idee, das Wort „HELP“ auf den Bootsrumpf zu zeichnen.

Hilfe kam zunächst aus der Luft: „Am 15. Januar sah ich dann ein Flugzeug und fing an, mithilfe der Sonne und dem Spiegel Signale zu schicken.“ Der Flieger sei ein zweites Mal über das Boot geflogen, was für Francois das Zeichen war, dass sie ihn entdeckt hatten.

Marine rettet Mann nach 24 Tagen von Segelboot: „Er befindet sich in einem guten Zustand“

So wurde die kolumbianische Marine alarmiert, die ihn schließlich mehr als 220 Kilometer nordwestlich von Puerto Bolivar, ein Hafen in der kolumbianischen Gemeinde Uribia im Departamento La Guajira ganz im Nordosten des Landes, aufgriff. Kaum war Francois wieder an Land, wurde er von Medizinern auf Herz und Nieren überprüft. Das erfreuliche Ergebnis laut Kapitän Carlos Urbano, dem Kommandeur der karibischen Küstenwache: „Er befindet sich in einem guten Gesundheitszustand.“

Daraufhin nahm sich die Einwanderungsbehörde Francois an und leitete eine schnelle Rückkehr in seine Heimat ein. Dort hat er nun einiges zu erzählen. (mg)

