Urlaub auf Kreuzfahrtschiff: Touristin erlebt Debakel auf Luxusdampfer – „Gedränge und Schlangen“

Es sollte ihre erste Kreuzfahrt sein und vielleicht die Letzte. Denn eine US-Amerikanerin erlebte auf der „Wonder of the Sea“ einen Urlaub zum Abwinken.

München – Eine Kreuzfahrt, die ist lustig. Eine Kreuzfahrt, die ist schön. So oder so ähnlich hatte sich wohl Joey Hadden ihre erste Urlaubsreise auf einem Kreuzfahrtschiff vorgestellt. Und diese gleich auf der „Wonder of the Sea“, dem derzeit noch größten Kreuzfahrtschiff auf der Welt.

Aber erstens kam es anders und zweitens als man denkt. Schließlich gibt es unschöne Wahrheiten auf einem Kreuzfahrt-Urlaub. Ein paar wurden auch der US-Amerikanerin zuteil – unfreiwillig. Denn anstatt gelassen auf dem Riesen-Dampfer durch die Karibik zu schippern, die Seele baumeln zu lassen und mal so richtig auszuspannen, konnte von Erholung keine Rede sein. Stattdessen erlebte die Frau einen regelrechten Debakel-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff.

„Gedränge und Schlangen“: Urlauberin erlebt Debakel auf größtem Kreuzfahrt-Schiff der Welt

Denn Hadden verbrachte die meiste Zeit damit, sich auf dem Kreuzfahrtschiff durch Menschenmassen zu zwängen oder in Schlangen kostbare Urlaubszeit zu verschwenden. Anstatt gesunde Seeluft zu genießen und bleibende Eindrücke zu sammeln, prägten sich vielmehr die Hinterköpfe von Miturlaubern ein. Sprich: Entspannung war Fehlanzeige.

Wie bereits ein anderer „Horror“-Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff entwickelte sich auch diese Reise auf dem riesigen Luxuskreuzer zu einem einzigen Debakel. Das Kreuzfahrtschiff war mit seinen 5.000 Passagieren hoffnungslos überfüllt, obwohl bei einer Länge von 362 Metern hätte der Riesen-Dämpfer eigentlich genug Platz für etwas Ruhe und Frieden bieten sollen. Das Gegenteil war aber der Fall, sodass die Urlauberin ihr blaues Wunder auf der „Wonder of the Seas“ erlebte.

Debakel auf dem Kreuzfahrtschiff: Urlauberin erlebt hoffnungsloses „Gedränge“ auf Luxuskreuzer

„Überall gab es Gedränge und Schlangen, auch am Buffet“, berichtet Hadden dem Business Insider. „Die Pooldecks waren genauso überfüllt.“ Darüber hinaus war von Ruhe und Frieden nicht viel zu spüren. Stattdessen war es sehr laut und trotz Verbots wurde fast das gesamte Kontingent an Liegen mit Handtüchern reserviert. „Ich musste bis zum Abend warten, um einen Platz zu finden. Dann war es draußen zu windig und kalt, um den Pool zu genießen.“

Wenigstens die Landgänge und Ausflüge sollten für ein bisschen Urlaubsfeeling sorgen … sollte man meinen. Doch falsch gedacht. Auch hier ließen die Erfahrungen die Urlauberin auf ihrer ersten Kreuzfahrt bitterlich enttäuscht zurück. „Oft musste ich mich durch die Menschenmassen kämpfen, nur um Schilder für meine Ausflüge zu finden.“ Es folgten lange Fahrten in nicht klimatisierten Bussen, um sich beispielsweise auf einer Hängebrücke in den Baumkronen mit unzähligen Urlaubern im Gänsemarsch fortzubewegen.

Horror-Trip auf dem Kreuzfahrtschiff: Rückkehr nach Ausflügen eine einzige Zumutung

Aufgrund der Sicherheitskontrollen gestaltete sich auch die Rückkehr auf die „Wonder of the Seas“, die bald als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt abgelöst wird, zur Zumutung. Wieder endlose Wartezeiten, die sich ebenfalls bei den Freizeitangeboten einstellten und für Kreuzfahrt-Ärger sorgten.

Trotz der Enttäuschung über ihre erste Kreuzfahrt kommt es Hadden wohl nicht wie „Raub“ vor, so wie einem frustrierten Kroatien-Urlauber. Tatsächlich lässt sich die US-Amerikanerin nicht von den Erlebnissen entmutigen und will sogar eine eine weitere Reise auf einem Kreuzfahrtschiff nicht ausschließen. Allerdings: „Das nächste Mal“, so die Urlauberin, „werde ich eher in der Nebensaison buchen, um die Menschenmassen zu vermeiden.“