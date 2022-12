Kurioses Bild von Karl Lauterbach aufgetaucht - „Ein wenig Selbstironie in der Politik...“

Von: Kathrin Reikowski

Karl Lauterbach (SPD) teilt ein Foto auf Twitter © Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Karl Lauterbach (SPD) hat neue Lampen im Ministerium: Er teilt ein kurioses Bild von sich auf Twitter - und ruft damit gemischte Reaktionen hervor.

Berlin - SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie deutschlandweit bekannt. Als beständiger Mahner, als Befürworter strenger Maßnahmen machte er sich einen Namen - auch bei politischen Gegnern. Seit er in der Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Gesundheitsminister wurde, hat er gewaltige Aufgaben. Unter anderem fallen die überfüllten Kinderkliniken, die er zunächst mit einem Notfall-Plan retten wollen, in sein Ressort.

Mit seinen Maßnahmen polarisiert er weiter, setzt sich den Debatten aber immer wieder in den sozialen Netzwerken aus, wo er häufig auf scharfen Gegenwind stößt. Insofern dürfte ihm bewusst gewesen sein, dass sein Post ebenfalls nicht ohne Kommentare bleiben wird. Die scheint er aber in Kauf genommen zu haben.

Karl Lauterbach (SPD) teilt kurioses Bild auf Twitter

Am 20.12. entstand das Bild durch einen dpa-Fotografen, am 21.12. teilt Karl Lauterbach das Bild von sich selbst auf Twitter. Er ist darauf mit Heiligenschein zu sehen: Im Hintergrund eine Lampe, die sich wie ein vorweihnachtlicher Schein um seinen Kopf schmiegt.

Mit einem Augenzwinkern schreibt er: „Wir haben neue Lampen im BMG“, womit er das Bundesministerium für Gesundheit meint.

Karl Lauterbach: Die Reaktionen auf sein kurioses Twitterbild

Wir brauchen Leuchten, keine Lampen...“, schreibt User Gunnar Henrik Heine unter Karl Lauterbachs Post. Auch andere User reagieren eher negativ - verweisen auf die schwierige wirtschaftliche Lage, in der es nicht unbedingt Neuanschaffungen brauche, etwa. Andere beziehen sich - ohne Zusammenhang - wieder auf die Corona-Politik Lauterbachs.

„Ein großer Teil der Gesellschaft hat im Moment eventuell viel zu viele existenzbedrohende Probleme um Zeit für dämliche Tweets zu haben. Aber dafür hat unsere politische Elite offenbar kein Gespür“, meint Userin Simone Weiss. User Bernd Arnold dagegen schreibt: „Schönes Foto zur Neuanschaffung! Habe laut lachen müssen :-) Ein wenig Selbstironie in der Politik finde ich gut, denn sie fehlt schon an so vielen Stellen in der Gesellschaft.“ (kat)