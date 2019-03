Schock für Passagiere! Unbekannter schießt auf fahrende Straßenbahn in Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Täter soll am 16. März mit einem Luftgewehr auf eine fahrende Straßenbahn in Karlsruhe geschossen haben. (Symbolfoto)

Mit Luftgewehr

Eine Straßenbahn in Karlsruhe ist gerade in Richtung Kronenplatz unterwegs, als plötzlich eine Scheibe splittert – vermutlich in Folge eines Schusses mit einem Luftgewehr.