Besitzer von nagelneuem Audi A7 Sportback fassungslos - Polizei ermittelt

Die Besitzer eines neuen Audi A7 Sportback sind fassungslos - Jetzt ermittelt sogar die Polizei.

Kassel - Der Schock bei den Besitzern eines Autohauses in Eschwege sitzt am Montag noch immer tief, wie extratipp.com* berichtet. Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (1.10.) unbefugt Zutritt zum Autohaus in der Straße "Vor dem Brückentor" in Eschwege (ca. 20.000 Einwohner) im Werra-Meißner-Kreis.

Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilt, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam in den Werkstattbereich ein. Von dort schafften es die dreisten Diebe in die Verkaufsräume, nachdem ein weiterer Zugang aufgebrochen wurde. "Mit einem aufgefundenen Schlüssel entwendeten der/ die Täter dann einen grauen Audi S7 Sportback, welcher auf der Ausstellungsfläche vor dem Autohaus abgestellt war. Schaden: ca. 60.000 EUR", so die Polizei Eschwege in einer Mitteilung. Jetzt sucht die Polizei in Eschwege nach Zeugen des Vorfalls. Die Kripo Eschwege hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise können unter 05651/9250 abgegeben werden.

Matthias Kernstock

