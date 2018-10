Eine junge Familie ist im Opel unterwegs - jetzt kämpft ein 9-Jähriger um sein Leben

Eine Mutter sitzt mit ihren zwei Kindern im Opel - kurz später schwebt ihr 9-jähriger Sohn in Lebensgefahr.

Kassel - Schlimme Nachrichten aus dem Landkreis Kassel: Dort kämpft ein neun Jahre alter Junge nach einem Autounfall mit einem Opel um sein Leben. Darüber berichtet extratipp.com*.

Bei Kassel: Familie verunglückt im Opel

Die 38 Jahre alte Mutter des Jungen war mit ihm und dem zwölf Jahre alten Brüderchen auf der Landesstraße 3232 zwischen Immenhausen-Holzhausen und Fuldatal-Rothwesten (beides Landkreis Kassel ) unterwegs. Gegen 12.45 Uhr am Mittwoch passierte das Unglück: Laut Pressebericht der Polizei Kassel verlor die Mutter die Kontrolle über den Wagen und krachte mit dem Auto gegen einen Baum. Der Crash war so heftig, dass der Opel zurück auf die Straße schleuderte und erst auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Opel nahe Kassel verunfallt: 9-Jähriger kämpft um sein Leben

Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, eilten zum Unfallort. Dort bot sich den Helfern ein schlimmes Bild: Der Opel völlig zerstört, alle drei Insassen zum Teil schwer verletzt. Alle Familienmitglieder kamen in das Klinikum Kassel (Lesen Sie auch: Was diese Mutter während Hagel-Sturm für ihr Baby macht, ist unfassbar). Der neun Jahre alte Junge kämpfte am Mittwochabend zu Redaktionsschluss noch um sein Leben. Eine Nachfrage ergab, dass alle Personen zum Zeitpunkt des Unfalls angeschnallt waren.

Opel konnte nach Crash in der Nähe von Kassel erst viel später abgeschleppt werden

Die Landesstraße war 45 Minuten voll gesperrt. Die Polizei Kassel leitete den Verkehr über benachbarte Orte um. Bis der Opel (5000-Euro-Totalschaden) abgeschleppt werden konnte, dauerte es noch bis 14.30 Uhr. Spezialisten ermitteln nun die genaue Unfallursache.

