Mann schiebt Nachtschicht in Tankstelle - als sich Tür öffnet, beginnt Albtraum 

Kassel - Was wie eine ganz normale Nachtschicht in einer Tankstelle begann, endete für einen Kassierer (43) mit einer Zeugenaussage bei der Polizei. Als ein maskierter Mann den Verkaufsraum betrat, entwickelte sich die Nacht zu einem wahren Albtraum. Darüber berichtet extratipp.com*.

Kassel: 43-Jähriger arbeitet in der Nachtschicht - plötzlich taucht maskierter Mann auf

In der Nacht auf den Sonntag arbeitete der 43-Jährige in der WK-Tankstelle in der Leipziger Straße in Kassel. Um 1.53 Uhr befand sich neben ihm noch ein Kunde in der Tankstelle - doch aus den zwei Personen wurden drei, als ein bislang Unbekannter in den Verkaufsraum kam: Der maskierte Mann forderte Bargeld von dem Kassierer - zielte dabei mit einer Pistole auf ihn.

Kasseler Tankstelle mitten in der Nacht überfallen: Täter flieht mit Waffe

Der 42-jährige Tankstellen-Mitarbeiter händigte ihm das geforderte Bargeld aus - der unbekannte Täter verließ die Tankstelle in Kassel und flüchtete zu Fuß in Richtung ATU. Bisher wurde der bewaffnete Mann nicht gefasst - eine Täterbeschreibung soll helfen:

ca. 20 Jahre alt; 1,60 Meter groß

dunkle Augen

auffällig: leicht gebückte Haltung

Kleidung zur Tatzeit: schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Nike-Jacke mit Nike-Emblem auf linker Brust, maskiert mit schwarzem Schal

deutlich ausländischer Akzent

Zeugen werden gebeten sich unter der 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Die Ermittlungen laufen.

