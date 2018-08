Mercedes-GLA-Fahrer fassungslos beim Blick auf seinen Luxus-Wagen

Die Polizei muss eine entscheidende Frage nach einem Vorfall mit einem Mercedes GLA klären.

Kassel - Autofans wissen, wie schmerzhaft diese Situation am Sonntagmorgen (26.08.) in der Straße "Am Fichtenrain" in Kassel-Jungfernkopf für den Halter eines Mercedes GLA gewesen sein muss. Der Reihe nach: Gegen 4:50 Uhr wurde ein Nachbar des GLA-Halters durch einen lauten Knall wach, wie extratipp.com* berichtet. Der Mann blickte aus dem Fenster und sah den völlig demolierten SUV des Kasselers. Er verständigte die Polizei Kassel.

Kassel: Mercedes GLA-Fahrer total geschockt - Polizei muss Unfallauto finden

Vor Ort wurde das ganze Ausmaß des lauten Knalls deutlich: Ein Unbekannter ist mit seinem Wagen in den Mercedes GLA, der in Höhe der Hausnummer 4 geparkt war, aus seiner Sicht linksseitig in das stehende Auto gekracht. Der Zusammenstoß am Sonntagmorgen war so heftig, dass die linke Vorderachse des Mercedes GLA gebrochen war. Auch die linke Seite des SUV wurde bei dem Crash völlig demoliert. Der Sachschaden am Mercedes GLA beträgt ca. 10.000 Euro, wie die Polizei Kassel mitteilt. Nun muss die Polizei eine entscheidende Frage klären: Wer ist der unbekannte Fahrer, der sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernte?

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.