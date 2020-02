Übertrieben gutaussehend? Instagram-Star Rusko spaltet Kassel: "Ich bin der Jesus der Hotness"

Schon als Teenager war Ruzmir Satic ein Youtube-Held. Nun ist der Kasseler nur noch die Kunstfigur Rusko Star, der anderen erklärt, was hot und ugly ist. Warum polarisiert Rusko so?

Meet and Greet mit Rusko Star in der Kunsthochschule Kassel

Fans fotografieren sich mit Influencer

Hinter Kunstfigur steckt der gebürtige Nordhesse Ruzmir Satic

Kassel – Vorige Woche war die Kunsthochschule Kassel der heißeste Ort der Stadt. In der Medienklasse war ein roter Teppich ausgerollt. Scheinwerfer strahlten ein Poster an, auf dem stand: „Make Germany Hot Again.“ Zwei muskulöse Bodyguards traten in den Raum, und dahinter kam der Mann, wegen dem alle hier waren: Rusko Star, die lebende Legende, wie er angekündigt wurde.

Mehrere Stunden lang ließen sich seine Fans mit ihm fotografieren und von ihm erklären, wie sie selbst und Deutschland wieder heiß werden können. Nicht so heiß wie Rusko selbst, denn der ist nicht nur „übertrieben gut aussehend“, wie er sagt, sondern auch der „Jesus der Hotness“. Das alles klang wie ein ziemlich guter Witz, aber wer hat ihn sich eigentlich ausgedacht?

Kassel: Rusko Star besucht Kunsthochschule - 3000 Followern bei Instagram

Hinter Rusko Star steckt Ruzmir Satic. Der Nordhesse war schon 2007 ein Youtube-Held, als er noch in seinem Kinderzimmer in Lohfelden wohnte. In nur sechs Monaten wurden seine Filme 2,5 Millionen Mal angeklickt. Danach wurde es ruhig um Satic. Fast zehn Jahre arbeitete er an der Kasse im Netto in Vollmarshausen. Er lernte Mediengestalter. Nun studiert er Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule, ist aber eigentlich nur noch Rusko Star mit fast 3000 Followern bei Instagram.