Sanitäter stoppen Lkw - Blick auf Fahrer macht sogar Beamte fassungslos

Sanitäter stoppen einen Lkw - ein Blick auf den ungarischen Fahrer macht sogar die Beamten später fassungslos.

Kassel - Für einen 45-Jährigen aus Ungarn dürfte die Lkw-Fahrt am Montagmorgen (22.10.) in Kassel vorerst die letzte gewesen sein: Der Mann wurde von Sanitätern gestoppt - was die Beamten kurz darauf feststellten, machte sie total fassungslos. Darüber berichtetextratipp.com*.

Sanitäter stoppen Lkw-Fahrer in Kassel: Wendemanöver verrät viel

Doch erstmal von Anfang an: Am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, fuhr der 45-jährige Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine die Holländische Straße in Richtung Vellmar entlang. Aus einer Pressemitteilung der Kasseler Polizei geht hervor, dass der Mann mit seinem Lkw auf Höhe der Fichtnerstraße ein Wendemanöver durchführte - was ihn dabei aber nicht interessierte: Beim Wenden fuhr er ein Verkehrszeichen um. Ohne einen Halt einzulegen fuhr der ungarische Fahrer einfach weiter.

Im Gegensatz zu dem 45-Jährigen schenkte eine Rettungswagen-Besatzung, die das Wendemanöver mitbekommen hatte, dem Unfall Aufmerksamkeit.

Polizisten und Sanitäter geschockt: Lkw-Fahrer in Kassel total besoffen unterwegs

Den Sanitätern gelang es, den Wagen zu stoppen und umgehend die Polizei zu informieren. Die Kasseler Polizisten überprüften den Täter - was die Beamten sofort fassungslos machte: Die heftige Alkoholfahne, die ihnen entgegen strömte! Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten und Sanitäter - er hatte"einen erstaunlichen Wert von 4,3 Promille". Und das um 8.30 Uhr am Morgen - mit so einem hohen Promille-Wert können viele Menschen schon gar nicht mehr geradeaus laufen.

Der ungarische Lkw-Fahrer wurde sofort mit aufs Revier genommen und dort eine Blutentnahme machen. Der Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt - der Lkw musste von einem Kollegen abgeholt werden.

