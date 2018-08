Unschuldiger mischt sich in Streit ein - und begeht damit einen fatalen Fehler

Ein Unschuldiger mischt sich laut Polizei in einen Streit von vier Männern ein und will nur schlichten- doch das wird ihm zum Verhängnis.

Kassel - Ein Mann wollte in Kassel laut Polizei lediglich einen Streit schlichten - doch das wurde dem 35-Jährigen zum Verhängnis, wie extratipp.com* berichtet. Der Kasseler war am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr von einer Feier auf dem Weg nach Hause. Dabei musste er die Unterführung am Holländischen Platz passieren.

Polizei Kassel: Streitschlichter plötzlich im Schwitzkasten

Dort begegnete er laut Polizei einer vierköpfigen Personengruppe, von der zwei Männer lautstark im Clinch lagen. Der Kasseler wollte den Streit in guter Absicht schlichten - doch das wurde ihm zum Verhängnis. Denn plötzlich richtete sich die Wut aller vier Männer gegen den Helfer. Ein Angreifer nahm den Kasseler in den Schwitzkasten und schlug auf ihn ein. Ein anderer Mann raubte dem Helfer laut Polizei währenddessen sein Smartphone (Huawei P20) und die Geldbörse. Wie viel Geld sich darin befand, ist unklar. Die vier Männer suchten anschließend sofort das Weite und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Kasseler wurde bei dem Angriff zum Glück nur leicht verletzt (Lesen Sie auch: Polizei stoppt eine E-Klasse - beim Blick auf den Mercedes-Stern sind Beamte fassungslos).

Nach Streit: Mann geht zur Kasseler Polizei

+ In der Unterführung am Holländischen Platz Kassel wurde ein Mann ausgeraubt. © Screenshot Google Maps

Statt nach Hause ging der Student schnurstracks auf eine Kasseler Polizeiwache und brachte den unschönen Vorfall sofort zur Anzeige. Dabei gab der 35 Jahre alte Kasseler auch eine Täterbeschreibung für drei der vier Gesuchten ab. Die liest sich laut Polizei wie folgt: Bei den Räubern soll es sich um dunkelhäutige Männer gehandelt haben. Alle sind jünger als 30 Jahre. Ein Mann war etwa 1,70 Meter groß, die beiden anderen Kriminellen kleiner. Einer der in Kassel gesuchten Männer trug ein schwarzes T-Shirt, ein anderer ein braun-weißes Hemd und der dritte Räuber einen blauen Hoodie. Bei diesem waren die Ärmel laut Polizei-Pressemeldung hochgekrempelt.

Die Polizei Kassel bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese unter Telefon an die Nummer (0561) 910 1021. In Kassel spielte sich erst kürzlich ein Vorfall ab, der die extratipp.com-Leser ebenfalls aufgeregt hat: Im Auebad sollen sechs Männer zwei Frauen sexuell belästigt haben.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.