Kate Moss: Johnny Depp hat mich nie gestoßen

Supermodel Kate Moss war aus England per Video zugeschaltet. Depp verfolgt konzentriert die Aussage seiner Ex-Freundin. © Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa

Nächstes Kapitel in der Schlammschlacht zwischen Johnny Depp und Amber Heard: Model Kate Moss entlastet ihren Ex-Freund. Depp habe sie „nie gestoßen, getreten oder eine Treppe runtergeworfen“.

Fairfax - Kate Moss hat ihren Ex-Freund Johnny Depp im Prozess gegen seine frühere Frau Amber Heard gegen Gewaltvorwürfe in Schutz genommen.

„Er hat mich nie gestoßen, getreten oder eine Treppe runtergeworfen“, sagte das Supermodel bei dem Verfahren vor dem Gericht des US-Bezirks Fairfax (Virginia). Die 48-jährige Britin war aus England per Video zugeschaltet, ihre Zeugenaussage dauerte nur wenige Minuten.

Moss' Aussage wird als Punktgewinn für Depp gewertet, weil sie einer früheren Bemerkung Heards entgegen steht. Heard (36) hatte Anfang Mai in ihrer Beschreibung eines handgreiflichen Streits in ihrer Beziehung mit Depp auf einen angeblichen Vorfall Bezug genommen, bei dem Depp das Model Moss auf einer Treppe angegriffen haben soll.

Prozess geht in die Endphase

Der seit sechs Wochen laufende Zivilprozess zwischen den Ex-Eheleuten Depp (58) und Heard ist in der Endphase. Am Freitag werden die Abschlussplädoyers erwartet, im Anschluss geht der Fall an die Geschworenen.

In seiner Zivilklage hält Depp seiner Ex-Frau vor, in einem 2018 von der „Washington Post“ veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seinem Ruf geschadet. Wegen Verleumdung klagt Depp auf rund 50 Millionen Dollar (gut 46 Millionen Euro) Schadenersatz, Heard hat eine Gegenklage auf 100 Millionen Dollar eingereicht.

Amber Heard und Johnny Depp hatten sich 2009 bei den Dreharbeiten zu dem gemeinsamen Film „The Rum Diary“ kennengelernt. Ihre Beziehung sei von Beginn an „intensiv“ gewesen, so Heard. © Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP/dpa

Heard hatte ihrem früheren Ehemann im Zeugenstand mehrfach gewalttätiges Verhalten vorgeworfen. In seiner eigenen viertägigen Aussage hatte der „Fluch der Karibik“-Star unter Eid bestritten, Heard jemals geschlagen zu haben. Depp und Heard hatten sich 2009 bei den Dreharbeiten zu dem gemeinsamen Film „The Rum Diary“ kennengelernt. 2015 heirateten die beiden, doch nach 15 Monaten Ehe reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. dpa