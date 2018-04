Streitfall Abendmahl

Claudia Möllers: Bischöfe streiten über Kommunion für Konfessionsverschiedene; Bayern 5. April

Mit Zwei-Drittel-Mehrheit in der Bischofskonferenz beschlossen, aber sieben Bischöfe, die vermutlich mit Nein gestimmt haben, wollen nun diesen Beschluss aushebeln lassen in Rom. Wo sind wir hingekommen? Papst Franziskus gesteht den Ortskirchen mehr Selbstverantwortung und eigene pastorale Entscheidungen zu. Und einige deutsche Bischöfe akzeptieren diese Chance nicht. Vielleicht sollten sich diese Oberhirten überlegen, welches Bild sie in der deutschen Öffentlichkeit abgeben, wenn man den Eindruck hat, dass es vorrangig um Macht geht, die diese kleine Gruppe hiermit demonstrieren will. Vermutlich haben diese Bischöfe schon des Öfteren in ihren Kathedralen die Kommunion an konfessionsverschiedene Ehepaare ausgeteilt, die ihrem eigenen Gewissen gefolgt sind. Mit dieser römischen Aktion tragen diese Bischöfe selbst zu dem bei, was sie immer beklagen: die Entfremdung von der Kirche und den Kirchenaustritt. Von Solidarität und Barmherzigkeit spürt man wenig, leider.

Anna Elisabeth Mayer Taufkirchen/Vils

Anstatt sich über das Interesse der Menschen anderer Konfessionen an christlichen Handlungen zu freuen, sollen diese ausgegrenzt werden? Haben sich diese Oberhirten denn nicht darüber informiert, was uns unser liebevollster Vater Jesus Christus auf seinem Erdenwandel gelehrt und uns auch vorgelebt hat? Liebe zu Gott und zum Nächsten! Hat er jemals Menschen ihres Glaubens wegen von sich gewiesen? Traurig, ich glaube, dass er über solche Nachfolger weinen wird.

Frank Hausmaninger Petershausen

Die Nachricht, dass ein Teil der deutschen Bischöfe sich gegen die mehrheitlich in der Bischofskonferenz beschlossene Regelung zum Zugang evangelischer Christen zur Kommunion stellen, hat mich sehr erzürnt! Gottseidank ist das beim Kirchenvolk vielerorts schon Praxis und ich bin selbst schon bei den evangelischen Glaubensbrüdern zur Kommunion gegangen – also könnte man das Vorgehen der sieben Bischöfe als Lärm um Nichts abtun – oder? Nein, was mich dabei ärgert, ist die von der Kirchenpraxis und von den Gläubigen völlig abgehobene Vorgehensweise. Diese sieben Bischöfe sind für mich keine Oberhirten mehr. Das sind Dogmatiker, denen anscheinend die aus Steuergeldern bezahlten Bezüge soviel Ruhe und Kontemplation bescheren, dass diese nichts anderes zu tun haben. Ich Frage mich immer öfter, ob die „Amtskirche“ sich ausreichend um die Priester, Ordensleute und Gläubigen vor Ort kümmert. Vor allem die Kurie in Rom gehört einmal kräftig wachgerüttelt! Mir scheint, die Kirche – vor allem vertreten durch diese sieben Bischöfe – hat vergessen, sich mehr um die Lebensumstände ihrer „Schafe“ zu kümmern. Anstelle dessen geht es um Machterhalt oder die Deutungshohheit bei irgendwelchen dogmatischen Grundsätzen. Ich weiss: ich vereinfache den Sachverhalt. Ich weiss auch: solche Themen wie der Zugang zur Kommunion müssen geklärt werden. Aber dabei immer gleich die Keule der Gefahr für die Einheit der Kirche oder Reinheit der Glaubenslehre zu schwingen ist weltfremd. Ihr sieben Bischöfe, kümmert Euch mehr um die Sorgen Eurer Schafe und stärkt die Priester vor Ort dabei! Lasst den Kardinal Marx die Ökumene vorantreiben – und geht selbst zum Nachdenken in die Klausur. Wenigstens lernt dort, was Teamgeist bedeutet. Da war Euch Jesus mit den 12 Aposteln um Einiges voraus.

Richard Haas Bad Tölz

Kardinal Woelki und weitere sechs Diözesanbischöfe werden kritisiert, weil sie einen Brief über die Frage der bisher nicht zulässigen Kommunion für evangelische Christen an den Vatikan gerichtet haben, und das, obwohl darüber in der Bischofskonferenz mit Zwei-Drittel-Mehrheit abgestimmt worden sei und sie sich damit gegen den Vorsitzenden Kardinal Marx stellen. Diese Kritik geht völlig ins Leere. Denn ein residierender Bischof trägt vor Gott allein für seine Diözese die Verantwortung, die ihm keine Bischofskonferenz, auch nicht dessen Vorsitzender, geschweige denn das Zentralkomitee der deutschen Katholiken abnehmen kann. Die katholische Kirche ist keine Demokratie. Zudem stellen sich zu dem umstrittenen Problem einige Fragen. Zeigen sich nicht hier auch einige Defizite der bisherigen katholischen Katechese und vor allem in der Kommunionsvorbereitung? Wird nicht vielfach für die heilige Kommunion der Begriff Mahl/Abendmahl verwendet, ohne auf den wesentlichen Unterschied in der katholischen Lehre von der Eucharistie und der protestantischen über das Abendmahl einzugehen? Ferner: Was sind die Kriterien, die beim konfessionsverschiedenen Ehepartner das Verlangen nach der heiligen Kommunion motivieren? Nur die Mahlgemeinschaft? Oder wirklich die Überzeugung, dass tatsächlich in der heiligen Wandlung Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt wird, die ich bei der heiligen Kommunion empfange und damit auch in inniger Gemeinschaft mit Papst und Kirche verbunden bin? Wenn dem so ist, was hindert mich dann an der Konversion?

Dr. Gottfried Noske Wolfratshausen