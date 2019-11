Kirchen-Skandal: Nonnen kehren schwanger von Missionsreise zurück 

Die katholische Kirche ermittelt, nachdem zwei Nonnen schwanger von ihrer Missionsarbeit zurückgekehrt sind.

Ein Skandal erschüttert die katholische Kirche

Zwei Nonnen sind offenbar schwanger von ihrer Missionsreise zurückgekehrt.

Ob beide ihr Klosterleben beenden müssen, ist unklar.

Rom - Offenbar wurden zwei Nonnen auf ihrer Missionsreise schwanger. Die beiden Nonnen stammen aus Afrika und waren für unterschiedliche Orden in Sizilien (Italien) tätig, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Eine der beiden Frauen war demnach sogar eine Mutteroberin. Beide Frauen waren im Rahmen einer Wohltätigkeitsmission in ihre Heimatländer entsandt worden. Bei ihrer Rückkehr wurde die Schwangerschaft festgestellt.

Katholische Nonnen nach Missionsreise plötzlich schwanger

Bei einer der Nonnen soll es sich um eine 34-jährige Frau handeln. Sie klagte über starke Bauchschmerzen und suchte, dem Bericht zufolge, ein Krankenhaus auf. Bei einer Ultraschalluntersuchung wurde daraufhin ihre Schwangerschaft festgestellt. Von der Ordensgemeinschaft gebe es zunächst keine offizielle Erklärung.

Über die zweite Nonne ist nur bekannt, dass sie aus Madagaskar stammt und in sich nun in einer Einrichtung um ältere Menschen gekümmert habe und mittlerweile in ihr Heimatland zurückgekehrt sei.

Katholische Kirche bestürzt über schwangere Nonnen

Eine kirchliche Quelle in Rom hat sich offenbar gegenüber der britischen The Sun zu den Vorfällen geäußert. Die Nachricht habe bestürzte Reaktionen ausgelöst. „Es scheint, dass beide Frauen wieder in ihrer Heimat waren und offensichtlich irgendeine Form von sexueller Begegnung hatten.“

Die katholische Kirche habe eine Untersuchung eingeleitet, heißt es dort weiter. Da beide Nonnen gegen die „strengen Regeln der Keuschheit“ verstoßen haben. Jedoch stehe das Wohlergehen ihrer Kinder an erster Stelle. Von der Ordensgemeinschaft gab es zunächst keine offizielle Erklärung.

