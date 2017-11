Laute Musik, Nachbarn rufen Polizei: Beamte können nicht glauben, was sie in Wohnung finden

Einfach nicht zu glauben, was die Polizei im sächsischen Glauchau in einer Wohnung fand. Zuvor haben Nachbarn die Polizei gerufen, weil die Lautstärke einer Musikanlage zu laut war.

Glauchau - Als die Beamten am Donnerstagabend eintrafen, kam auch der Wohnungsinhaber zurück, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Schuld an der lauten Musik: Die Katze. Sie war der Polizei zufolge allein in der im Landkreis Zwickau liegenden Unterkunft zurückgeblieben und hatte den Lautstärkeregler an der Fernbedienung offenbar versehentlich verstellt.

dpa