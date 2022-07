Kegelbrüder auf Mallorca: Ankläger will 12.000 Euro von jedem

Von: Martina Lippl

Mallorca: Die Bar „Why Not Mallorca?“ nach dem Brand im Mai. © Clara Margais/dpa

Acht deutsche Männer sitzen nach dem Feuer in einer Bar seit Wochen in Untersuchungshaft. Die Anwälte wollen die inhaftierten Kegelbrüder freibekommen. Nun gibt es Hoffnung – zu einem hohen Preis.

Palma de Mallorca – Nach dem Brand der Bar „Why not Mallorca“ sitzen acht Kegelbrüder immer noch wegen Brandstiftung auf Mallorca in U-Haft. In das Justiz-Drama scheint offenbar Bewegung zu kommen. Bisher stoßen die Anwälte der Kegelbrüder beim Richter auf Granit. Der Untersuchungsrichter lehnte Anträge auf Freilassung gegen Kaution knallhart ab. Nun gibt es vielleicht eine Chance.

Mallorca: Kommen die Kegelbrüder gegen Kaution frei?

Nach Informationen der Bild soll sich die Staatsanwaltschaft für die Entlassung der Kegelbrüder ausgesprochen haben. Eine Kaution in Höhe von 12.000 Euro sei demnach für jeden Beschuldigten im Gespräch. Nach sieben Wochen im Gefängnis könnten die Männer aus Münster vielleicht bald in ihre Heimat reisen. Nun muss der Ermittlungsrichter entscheiden. Dass sich die Ankläger für eine Freilassung ausgesprochen haben, erhöhe die Chancen. Dazu ist ein Handy-Foto aufgetaucht, das die Kegelbrüder wohl entlastet.

Feuer in Ballermann-Bar auf Mallorca: War es tatsächlich Brandstiftung?

Das Feuer in der Bar brach am 20. Mai gegen 3 Uhr Nachmittags auf einem Schilfdach der Ballermann-Bar „Why not Mallorca“ aus. Die 13 Kegelbrüder sollen eine glühende Kippe vom Hotelbalkon auf das Schilfdach geschnippt haben. Das Dach fing Feuer und zwei Gaststätten, eine Wohnung und Teile des Restaurants wurden beschädigt.

Das Brandgutachten der Guardia Civil hält eine vorsätzliche und auch fahrlässige Brandstiftung für möglich. Ein deutscher Brand-Experte äußerte Zweifel an dem spanischen Brandgutachten. Spricht von einer sehr dünnen Beweislage.

Das Restaurant „Why Not“ in der Nähe des Ballermanns steht in Flammen. © 5vision/dpa

Justiz-Drama auf Mallorca: Kommen die acht Kegelbrüder auf Kaution endlich frei?

Die jungen Männer bestreiten, das Feuer gelegt zu haben. Von den 13 festgenommenen Männern im Alter zwischen 24 und 29 Jahren sitzen noch 8 in U-Haft. Die zulässige Dauer der Untersuchungshaft kann in Spanien in Fällen von mutmaßlich schwerer Brandstiftung bis zu zwei Jahre dauern, berichtet die Mallorca Zeitung. Doch lehnt der Ermittlungsrichter die Anträge auf Freilassung der jungen Männer erneut ab, geht das Anliegen an eine höhere Instanz. Die Anwälte haben demnach schon Berufung beim Landesgericht (Audiencia Provincial) eingelegt. Dort müssten dann drei weitere Richter entscheiden, ob tatsächlich ein dringender Tatverdacht besteht und ob eine Fluchtgefahr vorliegt, um sie in Haft zu halten.(ml)