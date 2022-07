Inhaftierte Kegelbrüder auf Mallorca: Richter lehnt Freilassung ab – „Maximale Fluchtgefahr“

Nach Brand-Drama am Ballermann

Von Martina Lippl schließen

Seit Wochen sitzen acht Deutsche nach einem Brand in einer Bar auf Mallorca in Untersuchungshaft. Der zuständige Richter lehnt eine Freilassung weiter ab.

Palma de Mallorca – Nach dem Brand-Drama auf Mallorca sitzen noch acht Deutsche der Kegeltruppe aus Münster (NRW) in U-Haft. Offenbar müssen diese Männer weiter um ihre Freilassung zittern. Die Anwälte wollen die Kegelbrüder freibekommen, doch der zuständige Richter lehnt eine Freilassung gegen Solidarhaftung weiter ab. Das berichtet die Bild unter Berufung auf das Verteidigungsteam um den Anwalt Raban Funk. Der Richter sehe „maximale Fluchtgefahr“ bei den Deutschen. Ein Angebot der Eltern, für die jungen Männer zu bürgen, soll er als eine „echte Verhöhnung der Justiz“ bezeichnet haben.

Brand-Drama am Mallorca: War es Brandstiftung? Kegelbrüder sollen Zigaretten vom Balkon geworfen haben

Brandstiftung, so lautet der Vorwurf gegen die 13 Urlauber. Die Kegel-Truppe soll mit Zigaretten ein Feuer im Lokal „Why not Mallorca“ verursacht haben. Das Feuer brach am 20. Mai gegen 3 Uhr Nachmittags auf einem Schilfdach einer Bar in der Calle Berga in s‘Arenal de Llucmajor aus. Von einem Hotelbalkon sollen die Deutschen glühende Kippen und Alkohol auf das Dach einer Bar am Ballermann geworfen haben. Das Schilfdach der Terrasse fing Feuer und zwei Bars, eine Wohnung und Teile eines Lokals wurden beschädigt. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau mussten wegen Rauchvergiftung und einer Schnittwunde am Fuß medizinisch versorgt werden, berichtete Diario de Mallorca. Die jungen Männer bestreiten, das Feuer gelegt zu haben. Von den 13 festgenommenen Männern sind mittlerweile noch 8 inhaftiert.

Kegelbrüder in U-Haft: Mallorca-Richter soll sich „verhöhnt“ fühlen

Laut Bild soll es sich um ein Missverständnis zwischen Richter und Anwälten handeln. Das Geld sei als „Solidarhaftung“ für den Brandschaden an der Bar „Why not Mallorca“ auf ein Treuhandkonto der spanischen Justiz eingezahlt worden.

Schon zuvor hatte der Ermittlungsrichter Anträge auf Freilassung auf Kaution abblitzen lassen. Die Anwälte versuchen ihre Mandanten weiter freibekommen. Die zulässige Dauer der Untersuchungshaft kann in Spanien in Fällen von mutmaßlicher schwerer Brandstiftung bis zu zwei Jahren dauern, schreibt die Mallorca Zeitung.

Die Anwälte würden nun nach Informationen der Mallorca Zeitung Berufung beim Landgericht einlegen. Dort müssten dann drei Richter entscheiden, ob tatsächlich ein dringender Tatverdacht besteht und ob eine Fluchtgefahr vorliegt, um die jungen Männer weiter in Haft zu halten. (ml)