Kegelbrüder zurück in Deutschland: Angehöriger spricht über emotionale Szenen am Flughafen

Von: Tom Offinger

Teilen

Am vergangenen Samstag kehrten die übrigen acht inhaftierten Kegelbrüder zurück aus Mallorca. Die Freude unter den Angehörigen war riesengroß. Nun spricht einer von ihnen.

Münster - Am Samstagmorgen landen die acht übrigen inhaftierten Mallorca-Urlauber, die sogenannten Kegelbrüder aus Münster, nachdem sie wochenlang in Untersuchungshaft saßen. Der insgesamt 13-köpfigen Reisegruppe war vorgeworfen worden, das Schilfdach einer Bar in Mallorca durch weggeworfene Zigarettenstummel entzündet zu haben. Die Bar brannte daraufhin ab, die folgenden Ermittlungen zogen sich in die Länge.

Drama um die Kegelbrüder: Emotionale Rückkehr nach Deutschland

Am Freitag (15. Juli) wurden die hauptverdächtigen acht Urlauber der Gruppe aus der Untersuchungshaft entlassen. Wenige Stunden später ging es mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland, sehr zur Freude der Angehörigen: „Das Gefühl ist natürlich unbeschreiblich“, schilderte der Vater eines Kegelbruders nach der Landung der BILD. „Ich habe im Flieger schon das erste Video aufs Handy bekommen, von den vielen Leuten, die hier sind und den Anflug der Jungs hier begleitet haben. Ich glaube, wenn man Emotionen pur beschreiben möchte, dann ist das genau diese Situation hier, die gerade passiert.“

Nicht nur für die Urlauber selbst waren die vergangenen Wochen in Spanien eine schwere Zeit, auch die Angehörigen gingen durch ein tiefes und emotionales Tal: „Wir sind eigentlich alle nur glücklich, hier alle glücklich zu machen. Die Jungs wieder in die Hände der Eltern zu geben, der Familien, der Verwandten, der Freunde. Was soll es Schöneres geben.“ Die Situation hätte einer Achterbahnfahrt geglichen, das Warten auf die jeweiligen Entscheidungstermine ließ den Familien keine Ruhe.

Am heißersehnten Entlassungstag war von der glücklichen Wendung nichts zu spüren, die Gruppe um den Vater sei zu einem regulären Besuchstermin auf die Insel geflogen, „natürlich in der stillen Hoffnung, dass was passiert.“ Auch nach dem Betreten des Gefängnisses habe vorerst nichts auf die Freilassung hingedeutet. „Wir hatten wie jede Woche 40 Minuten Zeit, mit den Jungs zu sprechen. Dann spitzte es sich gegen Mittag zu, dass eine Freilassung auf Kaution ansteht.“

Ermittlungen gegen deutsche Urlauber: Fünf Kegelbrüder vorzeitig entlassen

Am 20. Mai war das Feuer in der „Why not Mallorca Bar“ ausgebrochen. Die 13 Kegelbrüder aus Münster saßen auf einem Balkon im benachbarten „whala!beach“-Hotel, als sich das Dach aus Schilfrohren entzündete. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung durch weggeworfene Zigaretten wurden die Urlauber festgenommen, ein Gruppenmitglied hatte während des Brandausbruchs geduscht und wurde kurz nach der Inhaftierung entlassen. Vier weitere Mitglieder der Gruppen durften nach einer Kautionszahlung von je 12.000 Euro das Gefängnis verlassen.

Die acht verbliebenen Mitglieder blieben weiter in Spanien, mehrere Anträge auf Freilassung hatte der zuständige Ermittlungsanwalt abgelehnt. Dieser soll sich dann in den Urlaub begeben haben, sodass die Anwälte der Deutschen bei einer anderen Richterin die Entlassung erbaten.

Ermittlungen gegen deutsche Urlauber: Foto als Auslöser für Wendung?

Für die Wendung in den Ermittlungen und die gleichzeitige Freilassung der verbliebenen Kegelbrüder sorgte ein Bild eines unbekannten Deutsch-Türken. Auf diesem ist der benachbarte Balkon der Münsteraner zu sehen, auf dem ein Mann zu sehen ist, der ebenfalls für die weggeworfenen Zigaretten verantwortlich sein könnte. (to)