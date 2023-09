Restaurant-Rechnung sorgt für Fragezeichen: Kellner versteht bei Trinkgeldeintrag die Welt nicht mehr

Von: Julia Volkenand

Trinkgeld gehört zu einem Restaurantbesuch für die meisten einfach dazu. Beim Anblick einer Rechnung kam ein Kellner allerdings ins Straucheln.

München – Es ist für viele Gäste ein fester Bestandteil des Restaurantbesuchs: das Trinkgeld. Für Kellner ist es ein oft notwendiger Zusatz zum Gehalt, sie sind teils abhängig von der Großzügigkeit der Gäste. Bei der Frage, wie viel Trinkgeld angemessen ist, spalten sich die Geister. 10, 20 oder gar 30 Prozent – es kommt auf die Qualität des Services, den Gast und auch das Land an.

In den USA ist so ein Trinkgeld von 20 Prozent im Restaurant nicht ungewöhnlich. Anders als in Deutschland, wird das Trinkgeld aber nicht bei der Kartenzahlung dazugesagt, sondern vom Zahlenden auf der Rechnung eingetragen. Anschließend addiert er die zu zahlende Summe mit dem Trinkgeld und gibt den Gesamtbetrag mitsamt Karte an die Bedienung zurück, die den Betrag dann abbucht.

Restaurant-Rechnung: Trinkgeld-Eintrag stellt Kellner vor Rätsel

Ganz einfach also – eigentlich. Dass dabei aber auch mal Fehler passieren können, beweist ein Foto, dass ein Nutzer im Subreddit „/Serverlife“ hochlud. Darauf zu sehen: Eine Rechnung über genau 37 Dollar. Darunter hat der Gast auch großzügig 7 Dollar als Trinkgeld vermerkt. Das Problem findet sich erst bei der Gesamtsumme. Statt der korrekten 44 Dollar, sind dort nur 34 Dollar eingetragen – also zehn zu wenig. Vor der Summe befindet sich jeweils ein undefinierbares Kreuzchen.

Ein Betrugsversuch oder einfach ein Versehen? Vermutlich letzteres, ein Zahlendreher passiert schließlich schnell. Für den Postenden, vermutlich den entsprechenden Kellner, stellt die Situation aber ein unangenehmes Hindernis dar. Wie spricht man diese Situation an, ohne dass es peinlich für den Kunden und ihn selbst wird? Diese Frage stellt er auch über dem Foto: „Wie würdet ihr damit umgehen?“, fragt er so das Forum.

Restaurant-Rechnung: Bedienung sucht Hilfe bei Trinkgeld-Problem

„Das Trinkgeld ist ja eine klare Sieben, so würde ich es auch einfach abbuchen“, kommentiert ein Nutzer darunter. Die Kreuzchen, so vermuten die User, sollen vermutlich Dollarzeichen darstellen: „Was sonst soll gemeint sein?“ „Meiner Erfahrung nach ist das ein 0 Dollar Trinkgeld“, berichtet eine Bedienung. „Mir wurde im Steakhouse immer gesagt, wenn die Rechnung nicht stimmt, wird das Trinkgeld mit Null berechnet.“

Andere wiederum nehmen die Situation mit Humor: „Sieht aus, als müsstest du ihm 3 Dollar zahlen. Sorry Kumpel“, scherzt einer. Ein ganz anderes Problem hatte dagegen diese Bedienung, die einen Trinkgeld-„Geheimtipp“ von einer Kundin hinterlassen bekam.