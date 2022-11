„Älteste Grundschülerin der Welt“ stirbt im Alter von 99 Jahren in Kenia

Von: Christoph Gschoßmann

„Gogo“ Priscilla Sitienei: Die „älteste Grundschülerin der Welt“ ist tot. © Twitter/Hon Abraham Kirwa

Sie war fast 100 Jahre alt, doch ging mit frenetischem Eifer zur Grundschule, auch um junge Frauen zu inspirieren - Priscilla Sitienei, deren Leben sogar verfilmt worden war, ist tot.

Nairobi - Sie ist mit 99 Jahren gestorben - an sich nichts Außergewöhnliches. Doch an Priscilla Sitienei aus Kenia war kaum etwas Gewöhnliches. Ihre Geschichte inspirierte die Filmindustrie, die UNESCO und die UN, die ihr Wirken würdigten.

Wie die britische BBC berichtet, ist Sitienei in ihrem Haus in Kenia friedlich eingeschlafen. Die „älteste Grundschülerin der Welt“ begann am Mittwoch nach dem Besuch des Unterrichts gesundheitliche Komplikationen zu entwickeln. Sie und ihre 12-jährigen Klassenkameraden hatten sich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet, die nächste Woche beginnen sollten.

Vor sieben Jahren berichteten internationale Medien über die Kenianerin, die mit über 90 Jahren gemeinsam mit ihren Ur-Ur-Enkeln zum ersten Mal eine Schule besuchte. In ihrer Kindheit konnte sie sich dies nicht leisten, sie wuchs in einem von den Briten besetzten Kenia auf.

„Gogo“ wollte junge Mütter zur Rückkehr in die Schule motivieren

Sie sagte der Unesco im vergangenen Jahr, sie wolle junge Mütter zur Rückkehr in die Schule motivieren. „Ich wollte nicht nur ihnen, sondern auch anderen Mädchen auf der ganzen Welt, die keine Schule besuchen, ein Beispiel zeigen, ohne Bildung wird es keinen Unterschied zwischen dir und einem Huhn geben“, sagte sie.

2010 zur Leaders Vision Preparatory School, diente aber auch ihrem Dorf Ndalat im Rift Valley mehr als 65 Jahre lang als Hebamme. Sie hatte sogar geholfen, einige ihrer späteren Klassenkameraden zu entbinden. Liebevoll wird „Gogo“ genannt, was „Großmutter“ in der lokalen Kalenjin-Sprache bedeutet. Sie sagte der BBC im Jahr 2015, dass sie endlich Lesen und Schreiben lerne – eine Gelegenheit, die sie als Kind nie hatte.

„Ich sehe Kinder, die verloren sind, Kinder ohne Väter, die sich hoffnungslos im Kreis drehen“

Proaktiv ging sie auf Kinder zu, die nicht in der Schule waren, und fragte sie warum. „Sie sagen mir, dass sie zu alt sind“, sagte sie. „Ich sage ihnen: ‚Nun, ich bin in der Schule und du solltest es auch tun.‘“

„Gogo“ weiter: „Ich sehe Kinder, die verloren sind, Kinder ohne Väter, die sich hoffnungslos im Kreis drehen. Ich möchte sie dazu inspirieren, zur Schule zu gehen.“ Erst seit einer Schulreform vor 19 Jahren gibt es in Kenia die Möglichkeit eines kostenfreien Schulbesuchs. Gerade in den ländlichen Gebieten fehlt es allerdings stellenweise an Geldern für ausreichende Bildung. In Subsahara-Afrika besuchen nach Angaben der UN 60 Prozent der Kinder zwischen 15 und 17 Jahren keine Schule.

Ihre Geschichte wurde in einem französischen Film mit dem Titel „Gogo“ erzählt, der ihr die Gelegenheit eröffnete, Frankreich zu besuchen und die dortige First Lady Brigitte Macron zu treffen. Der Co-Autor des Films, Patrick Pessis, würdigte auf Twitter: „Ihre Botschaft über die Bildung von Mädchen lebt weiter.“ (cg mit dpa)

