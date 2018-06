Passagierflugzeug wird in Kenia vermisst

In Kenia wird ein Passagierflugzeug vermisst. Es war am Dienstag vom Radar verschwunden. Auch ein Absturz kann offenbar nicht ausgeschlossen werden.

Nairobi - In Kenia wird ein Passagierflugzeug mit zehn Menschen an Bord vermisst. Der Flieger einer kenianischen Airline war von Kitale im Westen des Landes in die Hauptstadt Nairobi unterwegs, als er vom Radar verschwand, wie die Zivilluftfahrtbehörde und die Fluggesellschaft FlySax am Mittwoch mitteilten. An Bord seien acht Passagiere und zwei Crew-Mitglieder gewesen.

Rettungsdienste begannen sofort die Suche nach dem Flugzeug. Allerdings werde diese durch das schlechte Wetter erschwert, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Pius Masaai. Dass die Maschine am Dienstag abgestürzt sei, bestätigten die Behörden zunächst nicht. Allerdings kam es in der Region, in der das Flugzeug verschwand, in der Vergangenheit zu derartigen Unglücken. 2013 wurden bei einem Absturz in dem Aberdare-Wald drei Schweizer getötet.

dpa

