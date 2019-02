Seltener schwarzer Panther in Kenia gesichtet - erstes Foto seit 100 Jahren 

Einem Fotografen gelang es, einen schwarzen Panther in Kenia zu fotografieren. Das Tier gilt als äußerst selten, und wurde wohl zuletzt vor 100 Jahren fotografiert.

Kenia - „Alles was ich sehen konnte, waren diese Augen, die aus dem Bild gestarrt haben“ - so beschrieb der britische Fotograf Will Burrad-Lucas seine Begegnung mit einem der seltenen schwarzen Panther. Weil sein schwarzes Fell in der dunklen Nacht kaum sichtbar war, konnte er zunächst nur die Augen erkennen. Doch zum Glück ist auf seinen Bildern dennoch mehr von dem majestätischen Tier zu sehen.

Der Naturfotograf erfuhr von Gerüchten, dass sich ein schwarzer Panther im Laikipia Wilderness Camp im ostafrikanischen Kenia aufhalten soll. Mit seinem Guide Steve folgte der Fotograf den Spuren des Panthers. Drei Tage und Nächte legte sich Burrad-Lucas mit seinem Kameraequipment auf die Lauer, berichtet bbc.com. In der vierten Nacht war es dann soweit: Der schwarze Panther zeigte sich, und der Fotograf konnte sein Erlebnis auf Fotos festhalten.

Der schwarze Panther ist männlich und etwa zwei Jahre alt

Es handelt sich um ein männliches Exemplar, das Experten aufgrund seiner Größe für etwa zwei Jahre alt halten. „Das sind die ersten geprüften Bilder eines schwarzen Panthers in Afrika seit fast 100 Jahren“, sagte Nicholas Pilfold, Forschungsleiter eines Programms zum Schutz von Leoparden im Bezirk Laikipia. „Und diese Region ist die einzige bekannte Stelle in ganz Afrika, an der es einen schwarzen Panther gibt.“

Der Fotograf hat seine Kameraausrüstung in Kenia gelassen und wird in ein paar Wochen dorthin zurückfliegen - aber es bleibt nur noch wenig Zeit, um weitere Fotos zu schießen. Denn im Alter von zwei Jahren werden die Leoparden normalerweise von größeren, stärkeren Artgenossen aus ihrem Territorium gestoßen und müssen sich anderswo ein eigenes Territorium aufbauen.

Die Fellfarbe des schwarzen Panthers entsteht durch Melanismus

Schwarze Panther sind übrigens keine eigene Tierart - stattdessen ist eine Form von Melanismus dafür verantwortlich, dass ihr Fell durchgehend schwarz ist und nicht wie bei normalen Leoparden gelb mit einem schwarzen Muster. Bei günstigen Lichtverhältnissen kann man die eigentlich gefleckte Fellzeichnung aber immer noch erkennen.

Lesen Sie auch: Spektakuläre Bilder - Hier spaltet sich der afrikanische Kontinent

Auch interessant: Stonehenge in der Wüste - Mysteriöse Steinkreise entdeckt, aber sie können nicht erforscht werden