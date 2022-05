Sie wollte nur ein Wasserfall-Foto machen: Thailand-Touristin (23) stürzt in den Tod

Von: Martina Lippl

Junge Frau stirbt bei Unglück am Wasserfall: Rettungskräfte an der Unglücksstelle. © Police Koh Samui

Auf der Urlaubsinsel Koh Samui ist eine Touristin aus Wien bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die 23-Jährige stürzte vor den Augen ihres Freundes an einem Wasserfall in den Tod.

Koh Samui - Schreckliches Unglück im Urlaubsparadies. Die 23-Jährige wollte nur ein Foto von den berühmten Wasserfällen „Na Mueng“ auf Koh Samui knipsen. Dabei rutschte die junge Frau auf den glitschigen Felsen aus und stürzte vor den Augen ihres Freundes in die Tiefe.

Thailand: Tödliches Unglück auf Koh Samui wegen Foto an „Na Mueng“-Wasserfällen

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 14 Uhr Ortszeit. Das Paar hatte sich von ihrer Unterkunft aus auf den Weg gemacht, um die bliebten „Na Mueng“-Wasserfälle zu besuchen. Die beiden hätten sich den Polizeiangaben zufolge vom ausgewiesenen Pfad entfernt. Die 23-Jährige habe an einer steilen Stelle den Halt verloren, sei ausgerutscht und dann in die Tiefe gestürzt. Sie verletzte sich auch am Kopf. Ihr Freund sei demnach noch zu ihr herabgeklettert, um Erste Hilfe zu leisten – allerdings ohne Erfolg. Die Frau verstarb noch an der Unglücksstelle. Der von Zeugen alarmierte Rettungsdienst konnte die Frau nur noch tot am Wasserfall bergen. Bei der jungen Frau handelt es sich laut Polizeiangaben um eine seit langem in Österreich lebende Rumänin.

