Kiffer hält Polizisten für Schauspieler - dann hat er ein ziemliches Problem

Bei den Dreharbeiten zu einer neuen „Tatort“-Folge in Weimar hat ein Mann mit Marihuana-Zigarette echte Polizisten mit Schauspielern verwechselt.

Weimar - „Der Mann schob am Amtsgericht sein Fahrrad direkt an uns vorbei“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Dabei sei der Joint hinter seinem linken Ohr deutlich zu sehen gewesen. Bei der Überprüfung der Zigarette wurde ein Marihuana-Tabakgemisch gefunden. Die Beamten hätten sich gewundert „wie man so dreist sein kann“, so die Sprecherin. Der 33-Jährige habe geantwortet, dass er die Beamten wegen des Weimarer „Tatort“-Drehs für Schauspieler gehalten habe. Dem war freilich nicht so - es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Der Weimar-Tatort „Der kalte Fritte“ handelt von Geld, Gier und Gerechtigkeit. Lesen Sie hier bei Merkur.de* die TV Kritik zu dem Weimar-Tatort mit dem Ermittler-Duo Ulmen und Tschirner.

