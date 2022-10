Der Kilimandscharo steht in Flammen — Es brennt auf fast 4.000 Metern Höhe

Von: Victoria Krumbeck

Der Kilimandscharo brennt in fast 4000 Metern Höhe. © Screenshot/Twitter/@Benji_Fernandes

Der höchste Berg Afrikas brennt. Auf fast 4.000 Metern gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Flammen wurden in der Nähe eines Camps gesichtet.

München/Daressalam - Der Kilimandscharo steht in Flammen. Mit etwa 5.895 Metern Höhe ist er der höchste Berg Afrikas und liegt im ostafrikanischen Tansania. Seit Freitag stehen dort Teile des Landes in Flammen. Jährlich besteigen mehrere Tausend Menschen den Gipfel. Videoaufnahmen auf Twitter zeigen, wie der Brand nur unweit eines Camps wütet. Hunderte Einsatzkräfte versuchen den Brand einzudämmen.

Kilimandscharo steht in Flammen — schwerer Brand auf fast 4.000 Metern Höhe

Die Flammen sollen nahe des Karanga-Camps in etwa 3.900 Metern Höhe wüten. Nachdem der Brand bekannt wurde, fingen Einsatzkräfte sofort an, sich für die Löscharbeiten vorzubereiten, wie die Naturschutzbeauftragte der Nordzone, Betrita James, am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte. Seit dem Ausbruch sind etwa 320 Feuerwehrleute im Einsatz.

Durch dichte Rauchschwaden und Winde wird der Einsatz zusätzlich erschwert. Das Feuer kann sich gut verbreiten, da auf dieser Höhe leicht brennbare Pflanzen wachsen, wie die tansanische Parkbehörde am Samstag mitteilte. Unter anderem soll auch ein Moorgebiet in Flammen stehen. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen das Ausmaß des Feuers.

Schwerer Brand auf Kilimandscharo — Feuer wütete bereits vor zwei Jahren

Bei dem Brand sei niemand zu Schaden gekommen, wie Nurdin Babu von der zuständigen Regionalregierung der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch unklar. Ein Reiseleiter der Mweka-Route, auf der das Feuer ausgebrochen ist, bestätigte den Brand dem Online-Portal The Citizen. Demnach verbreite sich das Feuer in Richtung des Moorland-Gürtels aus. Einige Reiseleiter sollen versucht haben, das Feuer mithilfe von Blättern zu löschen.

Der Kilimandscharo ist ein beliebtes Reiseziel. In einer mehrtägigen Tour kann der Berg bestiegen werden. Jährlich machen sich etwa 50.00 Menschen auf den Weg, um den Gipfel zu erreichen. Bereits im Jahr 2020 wütete ein Feuer auf dem Kilimandscharo. Damals verbrannten 50 Quadratkilometer des Waldes. Den Einwohnern und Mitarbeitern der tansanischen Parkbehörde gelang es, den Brand nach wenigen Tagen zu löschen. Wann das Feuer auf dem Berg diesmal gelöscht werden kann, bleibt abzuwarten. (vk/dpa)