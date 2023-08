Konfrontation auf hoher See: Segelboot-Crew schießt auf Orcas – Video fängt erschreckende Szene ein

Von: Kai Hartwig

Eine Segelboot-Crew wehrt sich mit Waffengewalt gegen herannahende Orcas. Die Folgen sind gravierend, nicht nur für die bedrohte Tierart.

Tarifa – In den letzten Jahren gab es eine Zunahme von Orca-Angriffen auf Schiffe. Die sogenannten Killerwale haben wiederholt Segelschiffe ins Visier genommen. Insbesondere entlang der südspanischen Küste ereigneten sich diese Übergriffe. Für die Menschen an Bord der Segelschiffe war dies meist eine erschreckende Erfahrung, obwohl die meisten Betroffenen der Orca-Angriffe bisher unversehrt blieben.

Am 17. August ereignete sich jedoch ein Vorfall in der Straße von Gibraltar, bei dem die Crew eines Katamarans bereits vor einem möglichen Angriff der Tiere die Zeichen umkehrte – und auf die nahenden Killerwale mit Waffengewalt reagierte.

Ein Segelboot wurde von Orcas umschwommen. Die Crew reagierte mit Schüssen auf die Tiere. © Montage: IPPEN.MEDIA/Screenshot/Twitter.com/Kyodo/dpa

Straße von Gibraltar: Orcas schwimmen auf Segelboot zu, Crew feuert auf sie – Video dokumentiert Vorfall

Eine spanische Partei, die sich vor allem dem Tierschutz widmet, hat auf der kürzlich in X umbenannten Plattform Twitter ein Video veröffentlicht, das die besagte Szene festhält. Ein Katamaran ist zu sehen, Schussgeräusche zu hören. „Schüsse gegen Orcas“, kommentieren die Tierschützer ihren Tweet: „Wir haben dieses Video erhalten, das, wie man uns berichtete, in der Straße von Gibraltar von einem Touristenbeobachtungsboot aus aufgenommen wurde.“

Auf dem Video ist zu erkennen, wie immer wieder kleine Wasserfontänen an der Meeresoberfläche aufsteigen. Mutmaßlich durch die Atmung der Killerwale ausgelöst, die um das Segelboot herum schwimmen.

Tierschützer entsetzt über Waffeneinsatz gegen „gefährdete Art“ der Orcas – Vorgehen „absolut verboten“

Obwohl die Attacken der Orcas auf Boote in den vergangenen Jahren zugenommen haben, ist das Vorgehen der Katamaran-Crew illegal. Denn wie die Tierschützer der Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) in ihrem Tweet korrekt feststellen, sind „Orcas im spanischen Katalog der gefährdeten Arten (CEEA) als gefährdete Art aufgeführt“. Daher ist „jede Handlung, die darauf abzielt, sie zu töten, zu fangen, zu jagen oder zu stören, absolut verboten“, so die PACMA weiter.

Die Partei kündigte an, „natürlich (...) die zuständigen Behörden auf diesen Sachverhalt aufmerksam“ zu machen. Und diese haben bereits Maßnahmen ergriffen.

Nach Schüssen auf Orcas: Polizei eröffnet Ermittlungsverfahren gegen Segelboot-Crew

Die Schüsse auf die Orcas (auch als Schwertwale bekannt) haben Konsequenzen für die Schiffscrew. Die zuständige Polizei hat mittlerweile Ermittlungen gegen die Besatzung eingeleitet. Diese soll in der südspanischen Küstenstadt Almeria beheimatet sein.

Auch weitere Experten sind angesichts der Gewalt gegen die Orcas besorgt. „Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich Menschen von Orcas bedroht fühlen und sich zu solch gewalttätigen Reaktionen hinreißen lassen“, betonte Carlos Bravo von OceanCare. Die Organisation setzt sich für den Schutz von Meeressäugern und den Erhalt ihres Lebensraums ein.

Orcas greifen immer wieder Boote an. (Symbolbild) © Kyodo/dpa

In einer Stellungnahme der Nichtregierungsorganisation (NGO) forderte diese: „Auf jeden Fall rufen wir dringend dazu auf, den Orcas nicht mit Gewalt oder gar Waffen gegenüberzutreten. Gewalttätige Reaktionen sind einerseits grausam und ethisch bedenklich, sowie potenziell eine Gefahr für den Fortbestand dieser vom Aussterben bedrohten Orcapopulation. Andererseits können sie das Gegenteil des gewünschten Effekts haben, indem sie das Interesse der Orcas an einer Fortsetzung der Interaktion steigern.“

Unterdessen erregen auch immer wieder Bilder von Schwertwalen, die andere Meeresbewohner attackieren, Aufmerksamkeit. Forscher filmten, wie Orcas gigantische Blauwale bei lebendigem Leib verspeisten.

