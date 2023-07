Bodybuilder stirbt bei schrecklichem Unfall: 210-Kilo-Hantel reißt ihm das Genick ab – Kumpel filmt alles

Beim Squat

Auf Bali kam es in einem Fitnessstudio zu einem tragischen Unfall. Eine Langhantel brach einem Bodybuilder das Genick. Videos kursieren davon im Netz.

Bali — Ein schrecklicher Unfall erschüttert die Fitnessszene. Der 33-jährige Bodybuilder und Fitnesstrainer Justyn Vicky kam während seines Trainings in einem Fitnessstudio auf Bali ums Leben. Eine 210 Kilogramm schwere Langhantel brach ihm sein Genick. Der ganze Vorfall wurde auf Video festgehalten. Der Bodybuilder verstarb im Krankenhaus.

Bali: Bodybuilder bricht sich das Genick mit 210-Kilo-Langhantel

Der Bodybuilder trainierte am 15. Juli im Fitnessstudio „The Paradise Bali“ in Sanur, wie Dailymail berichtete. Das Video, das den Unfall des Bodybuilders zeigt, wurde auf Twitter mehrere Male veröffentlicht. Zu sehen ist, wie der 33-Jährige die 210 Kilogramm schwere Langhantel auf seinen Schultern trägt. Hinter ihm steht ein weiterer Mann, der ihn bei der Übung unterstützen soll. Justyn Vicky geht mit dem Gewicht in die Knie, doch als er unten ist, verliert er sein Gleichgewicht. Die schwere Stange rollt auf sein Genick. Der Bodybuilder und der andere Mann fallen auf den Boden. Justyns Kopf knickt ein, sodass die Stange über ihn rollt.

Nach dem Geschehen wurde der Bodybuilder mit einem Genickbruch in ein Krankenhaus gebracht. Trotz einer Notoperation konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. „Unser lieber Justyn, dein Einfluss auf unser Leben ist unermesslich. Ruhe in Frieden, lieber Freund. Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben“, schrieb das Fitnessstudio in einem Beitrag auf Instagram am 18. Juli.

Bodybuilder stirbt beim Training — Er riet anderen: „im Fitnessstudio vorsichtig zu sein“

Auf Instagram hatte Justyn mehr als 30.000 Follower, auf dem er regelmäßig Fitness-Content postete. In anderen Videos, die er postete, sieht man, dass er öfter hohe Gewichte für seine Übungen verwendete. Die Bildzeitung zitierte seinen Freund Gede Sutarya, der Bali Express sagte: „Vicky war ein guter Mensch, höflich und gesellig. Er teilte immer sein Wissen über den Sport. Er riet auch seinen Freunden, im Fitnessstudio vorsichtig zu sein und beim Training nicht über ihre Kräfte hinauszugehen.“

