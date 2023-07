300 Kilo schwer: Fischer zieht Riesen-Thunfisch vor Mallorca aus dem Meer

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Einen Koloss von über 300 Kilo hat ein Fischer aus Mallorca aus dem Meer gezogen. Sieben Stunden dauerte der Fang des riesigen Thunfischs.

Sóller – Da hat der Fischer Antoni Moranta aus Mallorca einen im wahrsten Sinne des Wortes richtig dicken Fang gemacht. Über 300 Kilogramm wog der Thunfisch, den er mit seiner Crew am Montag, dem 3. Juli, im Norden der Insel aus dem Wasser zog.

Die imposante Meereskreatur, ein Roter Thun, ließ sich auch nicht so einfach einfangen: Sieben Stunden brauchten Moranta und die Besatzung des Fischkutters Danagus, um den Riesen an Bord zu hieven. Thunfische können bis zu 700 Kilogramm schwer und entsprechend groß werden. Vor Malta gerieten Badegäste wegen eines riesigen Thunfischs sogar in Panik.

300-Kilo-Thunfisch auf Mallorca – Fang ist eine echte Sensation

Für die Balearen-Insel Mallorca ist ein Roter Thunfisch in dieser Größe eine echte Sensation. Entsprechend machte die Nachricht von dem Fang in dem Ort Sóller auch schnell die Runde, berichtet die spanische Zeitung Ultima Hora.

Normalerweise findet man vor Mallorca eher kleinere Exemplare dieser Art. Zwischen 100 und 150 Kilogramm wiegen die Fänge, die hier sonst üblich sind. Am Hafen von Sóller kamen daher auch so einige Menschen zusammen, um das Prachtexemplar zu bestaunen und dem glücklichen Fischer zu gratulieren. Auch in den sozialen Medien gab es viel Bewunderung für den Fischer und sein Team.

Riesiger Thunfisch wurde in Palma de Mallorca auf der Fischbörse versteigert

In der Lonja, der Fischhandelsbörse in der Hauptstadt Palma de Mallorca, wurde das sechs Zentner schwere Tier dann am Dienstagmorgen versteigert. Pro Kilogramm erzielte Moranta einen Preis von zehn Euro, berichtet die Mallorca-Zeitung. Die stundenlange, schwere Arbeit hat sich für ihn also durchaus gelohnt. Vor allem, weil ihm noch ein zweiterer, mit rund hundert Kilogramm allerdings deutlich kleinerer, Thunfisch ins Netz ging.

Der Fischer mit seinem 300 Kilogramm schweren Fang in Port de Sóller auf Mallorca. © Associació Cultural Port de Sóller/facebook

Während der Thunfisch-Saison auf Mallorca sind die Fangzahlen streng limitiert

Auf Mallorca ist gerade Thunfisch-Saison. Trotzdem darf nur eine begrenzte Zahl der Fische gefangen werden. Eine Schutzmaßnahme, damit sich die erschöpften Bestände erholen können. Bislang haben Fischer in der Region erst 35 Prozent der erlaubten Menge gefangen, schreibt das Blatt.

Auf dem mallorquinischen Festland ärgern sich derweil Urlauber und Hotelbetreiber über einen neuen Handtuchtrick von Touristen, um sich Liegestühle zu reservieren. Die Insel verzeichnet derzeit ein echtes Hoch bei den Besucherzahlen.