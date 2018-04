Abfluss zieht Kind unter Wasser - ein Mann verschafft den Rettern wertvolle Zeit

Es war ein Kampf ums Überleben: Ein Kind wurde in einem Hallenbad in den USA unter Wasser gesogen. Die Rettung gelang, aber es war knapp.

Myrtle Beach (US-Bundesstaat South Carolina) - Es ist die Horrorvorstellung für jeden Schwimmbad-Besucher: In den USA wurde ein 12-Jähriger von einer Abflusspumpe unter Wasser gezogen. Die Polizei veröffentlichte nun ein dramatisches Video der Rettung.

Ein verhängnisvoller Fehler

Der Vorfall ereignete sich laut US-Medienberichten in einem Hallenbad eines Drei-Sterne-Hotels. In dem Video ist zunächst zu sehen wie der Junge vergnüglich in einem Becken mit starker Strömung planscht. Er und sein Freund entdecken dann ein Sicherheitsgitter im Boden und heben es hoch. Ein verhängnisvoller Fehler, denn der Zwölfjährige gerät plötzlich in Not! Sein Bein steckt fest, es wird in den Abfluss gesogen und dadurch gerät der ganze Körper unter die Wasseroberfläche. Nun beginnt der Kampf um sein Leben.

Wertvolle Zeit gewonnen

Badegäste eilen zur Hilfe. Darunter ist der Familienvater Shaun Skursky, der zum Helden wird. Geistesgegenwärtig beginnt er damit, das panische Kind mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung mit Sauerstoff zu versorgen. So gewinnen die Retter wertvolle Zeit. Andere Menschen holen derweil Hilfe. Nach neun Minuten und 18 Sekunden unter Wasser kann das Kind von einem Polizisten befreit werden. Am Beckenrand wird es sofort reanimiert.

Die gute Nachricht: Der Junge lebt und konnte mittlerweile auch wieder die Klinik verlassen.

Hier können Sie einen Ausschnitt aus dem Video der Rettung sehen. Warnung: Es enthält dramatische Bilder und kann verstörend wirken.

Tragische Fälle mit Kindern in Bayern

Tragischer endete ein Freibad-Ausflug einer Turngruppe in Oberfranken. Ein Achtjähriger ertrank. Eine Betreuerin wurde nun wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Es ist ein Urteil, das Jugendbetreuer in ganz Bayern aufhorchen lässt, wie merkur.de berichtet hat.

In Germering wurde 2016 eine Frau zur Lebensretterin, die einen Buben aus einem See holte. Der Junge ging ausgerechnet an seinem sechsten Geburtstag unter. Auf merkur.de finden Sie einen Bericht von der dramatischen Rettung.

mag