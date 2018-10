Gegenstand fliegt aus Hochhaus und erschlägt Achtjährigen

In Berlin ist am Sonntag ein Junge von einem aus einem Hochhaus geflogenen Gegenstand erschlagen worden. Die Polizei sperrte das Gebäude ab, die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Berlin - Ein achtjähriger Junge ist am Sonntag in Berlin gestorben, als ein Gegenstand aus einem Hochhaus flog und das Kind traf. Der Achtjährige fuhr mit einem Fahrrad vor dem 15-geschossigen Gebäude entlang. Das Objekt sei aus großer Höhe aus einem Fenster geworfen worden, teilte die Polizei mit. Der Junge starb noch am Unfallort in Berlin-Reinickendorf. Eine Mordkommission ermittelte.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Eingang des Hauses ab. Niemand wurde in das Gebäude herein- oder aus ihm herausgelassen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um einen Baumstumpf. Die bestätigte die Polizei nicht.

dpa