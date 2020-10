Tragödie in China: Familie stirbt, weil sie Nudeln isst – nur drei Kinder überleben

Eine Familie stirbt an den Folgen einer Vergiftung durch eine Nudelsuppe. Drei Kinder überleben die Tragödie in China.

Die Familie in China hatte Nudeln ein Jahr lang eingefroren.

in hatte ein Jahr lang eingefroren. Nachdem sie die Nudelsuppe gegessen haben, sterben neun Menschen – nur drei Kinder überleben.

überleben. Ein Gift setzte sich während der Lagerung im Gefrierschrank frei.

Kassel – Ob Spaghetti oder Tortellini: In Deutschland zählen Nudeln zu den beliebtesten Gerichten. Auch in China sind Nudeln eine gern gesehene Mahlzeit. Doch eine traditionelle Nudelsuppe wurde einer Familie in China zum Verhängnis. Neun Personen starben, nachdem sie das Gericht gegessen hatten. Drei Kinder überlebten. Die Suppe wurde eingefroren und ein Jahr lang im Gefrierschrank gelagert.

In der Stadt Jixi in China spielte sich die Tragödie ab. Chinesischen Medienberichten zufolge soll die Familie am 05.10.2020 das traditionelle Nudelgericht „Suantangzi“ gegessen haben. „Suantangzi“ ist eine Suppe mit Nudeln aus fermentiertem Maismehl. Ein ganzes Jahr lang hatte die Familie das Gericht im Gefrierschrank aufbewahrt.

Stadt Jixi Republik China Fläche 23.040 Quadratkilometer Einwohner (2015) 1,84 Millionen

Familie aus China stirbt nach Nudel-Vergiftung – es gibt kein Gegenmittel

Allen Anschein nach gärten in dieser Zeit die Nudeln. Wie „focus.de“ berichtet, soll dabei ein Gift entstanden sein, das die Atemwege angreift. Symptome seien Magenschmerzen, Schwitzen und Müdigkeit. Im schlimmsten Fall droht ein Koma. Der Direktor der lokalen Gesundheitsbehörde in Jixi erklärte, dass das Gift Organe befallen kann.

Da gegen die Vergiftungserscheinungen kein Gegenmittel verfügbar sei, liege die Todesrate bei 40 bis 100 Prozent. Bei insgesamt neun Familienmitgliedern in China endete die Vergiftung tödlich. Innerhalb der ersten fünf Tage starben sieben Menschen. Nur zwei Tage später war eine weitere Person tot.

Nach Vergiftung in China: Familie stirbt an Nudelsuppe – drei Kinder überleben

Zwei Wochen nach dem Essen starb am 19.10.2020 die neunte Person. Drei Kinder der Familie aus China überlebten. Und das nur, weil sie die Nudelsuppe nicht mochten, heißt es. (Karolin Schaefer)