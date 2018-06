Kinder mit Gürteln festgebunden? Landkreis schließt Kita nach schweren Vorwürfen

Nachdem gegen eine Kindertagesstätte in Jever schwere Vorwürfe lautgeworden sind, hat der Landkreis Friesland reagiert und die Einrichtung geschlossen.

Jever - Nach schweren Vorwürfen wegen Kindeswohlgefährdung hat der Landkreis Friesland eine Kita in Jever geschlossen. Es habe mehrere Hinweise auf Missstände in der privat geleiteten Einrichtung gegeben, sagte eine Sprecherin am Freitag. Details könne sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen.

Das „Jeversche Wochenblatt“ hatte zuvor berichtet, der Landkreis habe einer Kita-Mitarbeiterin die Qualifikation entzogen. Sie soll unter anderem zappelige Kinder mit einem Gürtel am Stuhl festgebunden haben. Dem Bericht zufolge waren die Vorwürfe bereits seit längerem bekannt. Besorgte Eltern und ehemalige Mitarbeiterinnen hätten sich mehrfach mit Beschwerden an den Landkreis gewandt.

Dieser habe im Februar einen ersten Hinweis bekommen und Schritte eingeleitet, sagte nun die Sprecherin. So seien Gespräche mit Mitarbeitern der Tagespflege geführt und Verhaltensregeln sowie Verbote auferlegt worden.

