Kinderhasser am Werk? Kletterseil auf Spielplatz mit Glasscherben beklebt

Treibt ein Kinderhasser auf Spielplätzen bei Karlsruhe sein Unwesen? Ein vierjähriger Junge erleidet tiefe Schnittverletzungen – beim Spielen an einem Kletterseil!

Waghäusel - Ein unbekannter Täter habe spitze Glassplitter an die Rückseite eines Seils am Kletterhaus geklebt, teilt die Polizei in Karlsruhe am Dienstag mit. Als der vierjährige Junge sich an dem Seil festhalten will, erleidet er tiefe Schnittwunden.

Der betroffene Bereich des Spielplatzes wurde mittlerweile gesperrt. Wovor die Polizei die Eltern von spielenden Kindern nun ausdrücklich warnt, lesen Sie auf HEIDELBERG24.de.

__________

HEIDELBERG24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

pol/dpa/kab