Nach Fund von Kinderleichen in versteigerten Koffern: Mutmaßliche Mutter festgenommen

Im August wurden Leichenteile in versteigerten Koffern in Neuseeland gefunden. Die Polizei nahm nun die mutmaßliche Mutter fest. Sie steht unter Mordverdacht.

Auckland - Dieser Fund hatte vor kurzem für Entsetzen gesorgt: in zwei in Neuseeland versteigerten Koffern sind im August die sterblichen Überreste zweier Kinder entdeckt worden. Nach Berichten der Polizei, waren die Kinder offenbar schon vor mehreren Jahren gestorben. Bei ihrem Tod seien sie zwischen fünf und zehn Jahre alt gewesen. Die Koffer mit den sterblichen Überresten waren in einem Lagercontainer aufbewahrt worden, bis eine Familie dessen Inhalt ersteigerte und öffnete. Nun wurde die mutmaßliche Mutter der Opfer festgenommen.

Leichenfund: Neuseeländer erwerben Koffer mit Kinderleichen

Die Familie aus einem Vorort von Auckland hatte die zwei Koffer zusammen mit einer ganzen Anhängerladung voller Hausrat bei einer Versteigerung von eingelagerten Gegenständen erworben, deren Besitzer nicht mehr ermittelt werden konnten. Die Familie ist in dem Fall nicht verdächtig, sei aber „verständlicherweise erschüttert“, sagte Inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua von der neuseeländischen Polizei am Donnerstag.

Zu dem Fund der toten Kinder in den Koffern sagte Vaaelua, die Tatsache, dass zwischen dem Tod und der Entdeckung der Leichen so viel Zeit vergangen sei, belaste die Ermittlungen. Dies erschwere die Autopsie und die Identifizierung der Kinder. Die Ermittler habe mittlerweile jedoch eine erfolgreiche DNA-Analyse durchführen können.

Leichenfund in Koffern: Polizei schaltet Interpol ein

Hinweise zur Aufklärung des Falls versprach sich die Polizei auch von den gemeinsam mit den Koffern versteigerten Gegenständen. Außerdem wurden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Die Ermittler hatten auch das Lager, in dem die Koffer aufbewahrt wurden, und das Haus der Familie, in das sie nach der Auktion gebracht wurden, gründlich untersucht, erklärte die Polizei.

Vorsichtshalber schalteten die Ermittler auch die internationale Polizeiorganisation Interpol ein. Sie hielten es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass die Angehörigen der Kinder in Neuseeland zu finden sind. Wie sich herausstellte, lagen die Behörden falsch.

Leichenfund: Mutter der Opfer in Südkorea festgenommen - Erste Details bekannt

Einen Monat nachdem die Leichenteile in den versteigerten Koffern gefunden wurden, hat es nun eine Festnahme gegeben. Die mutmaßliche Mutter der Opfer wurde in Südkorea festgenommen. Die 42-Jährige stehe unter Mordverdacht, erklärten die Polizeibehörden in Südkorea und Neuseeland am Donnerstag (15. September). Zudem soll gegen die Frau ein Auslieferungsverfahren eingeleitet werden.

Die Frau habe die Vorwürfe zurückgewiesen, als sie nach Seoul gebracht werden sollte, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine Neuseeländerin, die früher einmal die südkoreanische Staatsbürgerschaft besessen hatte. Ihr werde von den Ermittlern vorgeworfen, ihre damals sieben und zehn Jahre alten Kinder um das Jahr 2018 herum in der Region Auckland getötet zu haben. (AFP/dpa/lp)