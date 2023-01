Hessische Polizei sucht Verdächtigen mit Phantombild - unbekannter Mann wollte Kleinkind entführen

Von: Stella Henrich

Teilen

Die Polizei in Wetzlar fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Kripo Wetzlar, Telefon 06441 - 9180. © Polizei Dillenburg

Ein unbekannter Mann spricht einen Zweijährigen auf einem Spielplatz an und will ihn mitnehmen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verdächtigen.

Dillenburg (Hessen) ‒ Der Fall ereignete sich bereits am 13. November 2022 im mittelhessischen Schöffengrund-Schwalbach (Lahn-Dill-Kreis). Für jede Mutter und jeden Vater ein Albtraum. Zu dem Datum war eine Mutter mit ihrem zwei Jahre alten Sohn am Sonntagvormittag auf dem Spielplatz in der Straße „Am Weißen Stein“. Während das Kind spielte, sprach den Jungen offenbar ein unbekannter Mann an, nahm ihn an die Hand und wollte mit ihm den Spielplatz verlassen.

Geistesgegenwärtig erkannte die Mutter die brenzlige Situation, denn der Mann soll laut Pressemeldung der Polizeidirektion Lahn-Dill das Kind auf den Arm genommen und versucht haben, mit ihm wegzurennen. Zum Glück der Frau stellte sich ein aufmerksamer Zeuge in den Weg des Unbekannten und konnte ihn somit aufhalten. Die Mutter riss das Kind wieder an sich, währenddessen der Unbekannte die Flucht ergriff.

Suche nach Unbekannten geht weiter: Polizei erstellt Phantombild

Die Ermittler können derzeit zum Motiv des Mannes und potenziellen Kindesentführers noch keine Angaben machen. Die Polizei hat inzwischen ein Phantombild des Unbekannten angefertigt und bittet Zeugen um Mithilfe.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

50 bis 60 Jahre alt

Normale Statur

Dichtes, volles Haar mit grauem Schimmer

Drei-Tage-Bart

Buschige Augenbrauen

Schwarzen Jogginganzug der Marke „Nike“

Suche nach Unbekannten mit Phantombild: Wer hat etwas mitbekommen?

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden. Der Mann hielt sich offenbar auf dem Fußweg am Spielplatz auf. Die Polizei will wissen, wer die Situation zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr mitbekommen hat.

Die Wetzlarer Polizei bittet zudem den Zeugen, welcher den Mann stoppte und sich im Anschluss mit der Mutter unterhielt, sich bei der Polizei zu melden. Zum Vorfallzeitpunkt soll sich eine weitere Frau mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Sie wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Alle Hinweise bitte an die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Telefon: (06441) 9180 oder jede andere Polizeidienststelle!

Seit Wochen bereits sucht die Polizei nach der hochschwangeren Alexandra aus Bayern. Eine Straftat wird immer wahrscheinlicher.