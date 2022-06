Kindesentziehung: Deutsches „Querdenker“-Paar setzt sich nach Südamerika ab – und will sich nun stellen

Nach dem Mann und der Frau wurde landesweit gefahndet. Sie hatten Kinder aus früheren Ehen mit nach Paraguay genommen - ohne Zustimmung der Elternteile.

Asunción - Nach Beginn einer landesweiten Fahndung will ein wegen Kindesentziehung in Paraguay gesuchtes deutsches Paar sich offenbar stellen. „Leben auf der Flucht war nicht das, was sie gewollt haben“, sagte der Anwalt der Mutter in Paraguay, Stephan Schultheiss, der Nachrichtenagentur dpa.

Auch dessen Partner, Ingo Bott von der Düsseldorfer Kanzlei Plan A, bestätigte, dass sich das mit zwei Töchtern in Südamerika untergetauchte Paar aus Deutschland in den kommenden Tagen den paraguayischen Behörden stellen wolle. „Es ist alles eingetütet. Wir stehen in permanentem Austausch mit den Behörden“, sagte Bott der dpa am 8. Juni. Er war auf dem Rückweg von Asunción nach Düsseldorf.

Bott vertritt gemeinsam mit Schultheiss die in Deutschland zurückgebliebenen Elternteile der Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren. In der paraguayischen Hauptstadt habe er erfolgreich die Verhandlungen geführt, erklärte Bott. Zu den genauen Inhalten der Gespräche vor Ort machte er noch keine Angaben. Schultheiss zufolge ist in Kürze eine Rückkehr mit den Töchtern nach Deutschland geplant, wo sich das Paar ebenfalls den Behörden stellen würde.

In Paraguay fahndet die Polizei aktuell nach zwei jungen Mädchen aus Deutschland. © Daniel DUARTE/dpa

Corona-Impfgegner? Deutscher Fall von Kindesentziehung in Paraguay

Der Vater des einen Mädchens und die Mutter des anderen Mädchens sind in zweiter Ehe miteinander verheiratet und waren im November vergangenen Jahres mit den beiden Kindern ohne die Zustimmung ihrer jeweiligen Ex-Partner nach Paraguay ausgewandert.

Offenbar wollten sie verhindern, dass die Kinder eine Corona-Impfung erhalten. Gegen das Paar liegt nach Angaben der paraguayischen Staatsanwaltschaft ein über die internationale Polizeibehörde Interpol verbreiteter Haftbefehl vor.

Zuletzt hatte es den Anwälten zufolge „fruchtbare Gespräche gegeben“. Die Mutter des einen und der Vater des anderen Mädchens, die aus Essen und München kommen, hätten mit ihren Kindern telefonieren können. Nun soll es auch bald zum Wiedersehen kommen. (dpa/frs)