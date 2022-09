Kingston: Die Hauptstadt von Jamaika

Teilen

Kingston, Hauptstadt von Jamaika © Valery Sharifulin / IMAGO

Kingston wurde 1693 von Flüchtlingen aus Port Royal gegründet, einer vorgelagerten Hafenstadt, die 1692 durch ein Erdbeben völlig zerstört wurde.

Kingston, die dynamische Hauptstadt von Jamaika, hat ungefähr 700.000 Einwohner im Stadtzentrum und rund 1,2 Millionen im Großraum der Stadt. Sie ist damit die größte englischsprachige Stadt der Karibik und das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Karibikinsel. Kingston liegt an der Südostküste der Insel und besitzt einen Überseehafen und einen internationalen Flughafen. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte, die über den Hafen von Kingston exportiert werden, sind unter anderem Piment, Kaffee, Bananen, Zitrusfrüchte, Pfeffer, Tabak und Zuckerrohr. Dazu werden jährlich unvorstellbare 24,7 Millionen Liter Rum, der auf der Insel aus Zuckerrohr destilliert wird, über den Hafen von Kingston in die ganze Welt verschifft.

Wer an Kingston denkt, denkt an Jamaika und an Reggae, der von Kingston aus seinen Siegeszug um die ganze Welt begann. Im Stadtteil New Kingston ist Bob Marley, dem wohl berühmtesten Vertreter und Mitbegründer der Reggae-Musik, in seinem früheren Wohnhaus ein Museum gewidmet. Im November 2018 erklärte die UNESCO-Kommission die jamaikanische Reggae-Musik zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit.

Kingston belegte im Jahr 2018, in einer Städte-Rangliste nach ihrer Lebensqualität, den 153. Platz unter 231 weltweit untersuchten Städten.

Die Geschichte von Kingston – der Hauptstadt Jamaikas

Auch wenn Christopher Columbus bereits im Mai 1494 auf Jamaika landete, dauerte es noch weitere 200 Jahre, bis die Stadt Kingston an der Südostküste der Insel gegründet wurde. Flüchtlinge aus Port Royal, einer Hafenstadt des natürlichen Hafenbeckens vor dem heutigen Kingston, gründeten 1693 die Stadt Kingston, nachdem sie ihre völlig zerstörte Stadt nach einem Erdbeben verlassen mussten. Port Royal, zu der Zeit eine der berüchtigtsten Piratenstädte der Karibik, hatte mit ihrem Standort am Eingang des natürlichen Hafenbeckens eine strategisch wesentlich günstigere Lage und erst als durch ein Feuer die Stadt ein weiteres Mal zerstört wurde, begann die Blütezeit mit dem wirtschaftlichen Aufschwung von Kingston. Es wurde ein Plan für die Stadtentwicklung entworfen, der auf einem rechtwinkligen Straßennetz basiert, das noch heute in Down Town Kingston zu erkennen ist. Bereits 1716 hatte Kingston der damaligen Hauptstadt Spanish Town den Rang abgelaufen und war die größte Stadt Jamaikas und das wichtigste Handelszentrum der Insel.

In der Zwischenzeit hatten die Engländer die Karibikinsel von den Spaniern erobert und Jamaika stand fortan unter Kolonialverwaltung der englischen Krone. Der englische Gouverneur entschied 1755, dass die Regierungsbüros nach Kingston zu verlegen sind. Auch wenn die wohlhabenden Händler, der in der Zwischenzeit auf 11.000 Einwohner gewachsenen Stadt, sich weiter bemühten, die Hauptstadt nach Kingston zu verlegen, machte sein Nachfolger den Beschluss jedoch wieder rückgängig. Es dauerte noch bis 1872, bis die offizielle Verlegung der Hauptstadt nach Kingston stattfand. In der Zwischenzeit war Jamaika eine Kronkolonie geworden.

Kingston wurde im Laufe der vergangenen Jahrhunderte mehrfach zerstört. 1784 wurde bei einem Hurrikan ein Großteil der Stadt verwüstet, 1843 und 1862 machten jeweils Brände große Teile der Stadt dem Erdboden gleich und 1843 brach eine Choleraepidemie aus. Kingston erlebte im Jahre 1907 eine große Zerstörung als ein Erdbeben ungefähr 75% der Gebäude der Stadt zerstörte und rund 1.600 Menschenleben forderte.

1948 wurde in Kingston die University of the West Indies, eine gemeinsame Hochschule für die Karibikstaaten, ins Leben gerufen.

Im Jahre 1962 erhielt der karibische Inselstaat seine Unabhängigkeit von Großbritannien und Kingston blieb Hauptstadt des Landes.

Im September 1988 wütete neun Tage lang der Hurrikan „Gilbert“, der einer der stärksten, tödlichsten und kostspieligsten Hurrikane seit Start der Erfassungen Mitte des 19. Jahrhunderts war, auf der Insel und Kingston war einer der Orte, die am schlimmsten betroffen waren. Es brach die Wasserversorgung zusammen und es gab für mehrere Tage keinen Strom und es entstanden Schäden in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Es gab weitreichende internationale Hilfe in den darauffolgenden Monaten, so dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wurde.

Heute ist Kingston eine wirtschaftlich aufstrebende Metropole mit ausgesprochen attraktiven und kulturell bedeutungsvollen Einrichtungen.

Politik und politische Situation in Kingston

Die Politik und politische Situation in Kingston spiegeln sich in der Politik der Regierung Jamaikas wider, die mit der politischen Situation in der Hauptstadt Kingston eng verbunden ist

Erst seit den 1930er Jahren gibt es Politik in Jamaika bzw. in Kingston, denn zu der Zeit wurden die beiden großen politischen Parteien, die People National Party und die Jamaica Labour Party, gegründet.

Kingston erlebte im August 1962 den Höhepunkt der jamaikanischen Politik, als im Beisein der britischen Krone und der Weltöffentlichkeit, in einer Mitternachtszeremonie der britische Union Jack eingeholt und die neue schwarz, gold und grüne Flagge Jamaikas gehisst wurde und der karibische Inselstaat damit eine unabhängige Nation wurde. Der Unabhängigkeit folgten nur einige Wochen später die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Alexander Bustamente von der Jamaica Labour Party wurde erster Präsident des Landes. In den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach der Unabhängigkeit wandte sich die Regierung der Staatsform des demokratischen Sozialismus, nach kubanischem Vorbild, zu. Trotzdem stagnierte die Wirtschaft und infolge der internationalen Isolation verstärkte sich die Armut, sodass in 1980er Jahren eine neue nachfolgende Regierung zu einem pro-westlichen Kurs zurückkehrte.

Seit 2016 ist Andrew Holness von der Jamaica Labour Party Premierminister und da Jamaika dem Commonwealth of Nations angehört, ist das Staatsoberhaupt der englische König Charles III. Ein Generalgouverneur vertritt die englische Krone auf der Insel, auch wenn seine Aufgaben größtenteils zeremonieller Natur sind. Der jamaikanische Staat führte seit 1990 zahlreiche Reformen durch und dadurch ließen sich auch zahlreiche internationale Investoren auf der Insel nieder. Dank des Tourismus gehört Jamaika heute zu einem der wohlhabenderen Staaten der Karibik und verschaffte dadurch zumindest Teilen der Bevölkerung einen bescheidenen Wohlstand.

Bevölkerung in Kingston

Die Bevölkerung und insbesondere die Bevölkerungsentwicklung von Kingston sind identisch mit der des Landes Jamaika. Im Ballungsraum Kingston, der Hauptstadt von Jamaika, lebt rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes. Auch wenn Jamaika zu den wohlhabenderen Staaten der Karibik gehört, sind mehr als 10% der Einwohner arbeitslos und ungefähr jeder fünfte Einwohner Jamaikas bzw. Kingstons lebt unterhalb der Armutsgrenze. Aufgrund der Landflucht verdoppelte sich die Einwohnerzahl von Kingston seit 1960.

Das Durchschnittsalter der Menschen in Kingston und auf Jamaika liegt bei 23,7 Jahren, ungefähr ein Drittel der Einwohner ist jünger als 14 Jahre und nur 9% sind älter als 64 Jahre. Im Vergleich zu den meisten Industriestaaten ist Jamaikas Bevölkerung sehr jung. Für Frauen liegt die Lebenserwartung aktuell bei 76 und für Männer bei 73 Jahren. Das Bevölkerungswachstum reduzierte sich im Laufe der letzten 60 Jahre von 1,6% auf 0,6%. Man erwartet, dass das Durchschnittsalter zukünftig steigen wird, da zahlreiche junge Menschen Jamaika verlassen, denn der Inselstaat leidet unter einer Entwicklung des sogenannten „Brain Drain“, was bedeutet, dass das Land talentierte, gut ausgebildete und intelligente Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft an andere Länder verliert. In den letzten Jahren kam jedoch eine Vielzahl von Migranten aus Lateinamerika auf die Insel.

98% der Bevölkerung von Kingston und Jamaika sehen sich selbst als Schwarz oder gemischt, denn rund 91% der Einwohner haben afrikanische Wurzeln und stammen von Sklaven ab, die im 17. und 18. Jahrhundert aus Afrika nach Jamaika gebracht wurden .Bei den Religionen auf der Insel dominieren eindeutig die christlichen Strömungen und etwa zwei Drittel der Bevölkerung gehören einer protestantischen Kirche an, was sicherlich auf den Einfluss der früheren Kolonialmacht zurückzuführen ist. Die offizielle Amtssprache auf Jamaika ist Englisch. Daneben wird auch noch Partois, eine jamaikanische Kreolsprache mit englischen Wurzeln, gesprochen, die in Übersee und vor allem Europa durch die Reggae-Musik bekannt wurde.