Heftiger Skiunfall in Tirol: Teenager kollidiert mit Pistenrettung – und verletzt sich schwer

Eine gewagte Abfahrt ist einem 16 Jahre alten Deutschen in Tirol zum Verhängnis geworden: Der Teenager kollidierte mit einem Schneemobil und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.

Kirchberg/Tirol - Ein missglückter Sprung über eine Kuppe auf einer schwarzen Piste hatte für einen 16 Jahre alten Skifahrer aus Deutschland am Sonntag schlimme Konsequenzen: Der Jugendliche stürzte am Pengelstein in Kirchberg in Tirol nach der Landung - und rutschte bäuchlings und Kopf voran ausgerechnet in ein Schneemobil der Pistenrettung, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Der 16-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und blieb bewusstlos liegen. Er wurde den Angaben zufolge mit einem Helikopter in das Bezirkskrankenhaus Kufstein nahe der deutschen Grenze geflogen.

Riskantes Verhalten von Skifahrern hatte unlängst auch beim Radiosender Antenne Bayern zu einer turbulenten Debatte geführt - selbst Ski-Star Felix Neureuther schaltete sich ein.

