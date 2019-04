Deutsche Familie verunglückt im Auto in Österreich - drei kleine Kinder verletzt

In Tirol ist eine fünfköpfige Familie aus Deutschland im Auto verunglückt. Auch die drei Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahren wurden verletzt.

Kirchdorf in Tirol - Eine fünfköpfige Familie aus Deutschland ist am Sonntagnachmittag in Tirol bei einem Autounfall verunglückt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ihr Auto auf der B178 in Kirchdorf in Tirol - wenige Kilometer südlich der deutschen Grenze - von der Fahrbahn ab und prallte auf den Betonsockel eines Gartenzauns, wie die Polizei berichtet.

Schwerer Unfall in Österreich: Deutsche Familie verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Sowohl der 46 Jahre alte Fahrer, als auch seine zwei Jahre jüngere Ehefrau und die drei Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahre kamen zu Schaden. Wie schwer die Verletzungen sind, war am Sonntagabend zunächst nicht bekannt.

Die Familienmitglieder wurden teils mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Traunstein in Deutschland, teils per Krankenwagen in das Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht.

Ebenfalls in Tirol hatte sich kürzlich ein anderer tragischer Autounfall ereignet: Ein 75 Jahre alter Mann überfuhr seinen ein Jahr alten Großneffen.

fn