Kirche in Ägypten von Menschenmenge attackiert

Dabei wird uns erklärt, dass es das nicht gibt. Es sind alles friedliche Menschen, denn der Koran und der Glaube lehrt nur Frieden. Was sagen denn jetzt die Oberhirten und ihr Gefolge beider Konfessionen? Wir haben es zur Kenntnis genommen. Es ist ein kleiner Ausrutscher. Damit müssen wir leben. Sie sind noch nicht integriert. Ja, in was, das wird immer deutlich sichtbarer. Im Schikanieren, drangsalieren hier wie dort. Christen leben in den arbischen und afrikanischen Breitengraden in Angst. Bei uns werden Moslems freundlich in die Arme genommen.