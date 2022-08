Kirmes in NRW: Mann sorgt für Explosion auf der Geisterbahn – Fahndung mit Foto

Von: Mick Oberbusch

Der Tatverdächtige wurde später auf einem Video auf der Geisterbahn festgehalten. © Polizei Düren

Die Polizei in Düren sucht mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen, der auf einer Kirmes in NRW randaliert haben soll.

Düren – Auf der Annakirmes in Düren in NRW ist es am Dienstag, 2. August, gegen 17 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen. Die Polizei Düren wurde von einem Betreiber eines Fahrgeschäftes auf der Annakirmes alarmiert. Er hatte während des Betriebs ein Knallgeräusch und einen beißenden Geruch im Inneren der Bahn festgestellt. Bei einer Nachschau konnte eine zerborstene PET-Flasche und zusammengerolltes Alupapier aufgefunden werden. Der Betreiber lüftete den Innenbereich über eine Rauchabzugsanlage und führte den Betrieb fort.

Düren: Mann randaliert auf der Annakirmes – chemische Reaktion erzeugt Knall

Es konnten keine Sach- oder Personenschäden festgestellt werden. Auf der Rheinkirmes in Düsseldorf vor zwei Wochen hatte es einen vergleichbaren Fall gegeben. In Düren konnte von dem Fahrgeschäft Videomaterial gesichert werden, auf dem zu sehen ist, wie der Tatverdächtige einen Gegenstand in eine Flasche drückt. Dies führte zu einer chemischen Reaktion, die sich durch den lauten Knall bemerkbar machte.

Annakirmes in Düren – wer kann den Tatverdächtigen aus der Geisterbahn identifizieren?

Es kam bislang zu keinem bekannten Personenschaden. Es werden Zeugen gesucht, die den Tatverdächtigen identifizieren können, aber auch Zeugen oder Geschädigte, die sich zu dieser Zeit in dem geschlossenen Fahrgeschäft befanden und sich unter Umständen kleinere Verletzungen nicht erklären können. Die Annakirmes hat überdies aktuell auch mit steigenden Energiekosten zu kämpfen. Im Juli fand in NRW zudem die Rheinkirmes in Düsseldorf statt. (ots/mo)