Kitzbühel trägt Trauer: Hunderte gedenken der Todesopfer

Kitzbühel gedenkt der Todesopfer der schrecklichen Bluttat. Die getötete Familie wurde beerdigt und auch dem getöteten Freund der Tochter gedachten die Fans und Spieler seiner Eishockey-Mannschaft.

Kitzbühel - Vier Urnen waren schon am Vormittag in der Stadtpfarrkirche von Kitzbühel aufgestellt. Vier Urnen für Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Der ganze Ort trug Trauer, viele weinten um Rupert und Andrea H. (59 und 51) und ihre Kinder Kevin (25) und Nadine (19). Die Familie war in der Nacht auf Sonntag voriger Woche vom Ex-Freund von Nadine, Andreas E. (25), mit einer Pistole erschossen worden, auch der neue Freund der jungen Frau – der Eishockey-Torwart Florian J. (24) starb durch ein Projektil aus der Waffe.

Gedenken an Florian J. in der Eishockey-Halle

Das Gedenken an die fünf Opfer fing am Freitag in Linz an: Die Eishockey-Mannschaft, bei der Florian J. früher spielte, änderte die übliche Einlaufzeremonie. Auf dem Eis war zudem ein Tisch mit brennenden Kerzen, Helm, Fotos und Schläger von Florian J. aufgestellt. In der Halle war es dann still, nur das Lied Only Time von Enya war zu hören. Auch als der letzte Ton des Liedes verstummte, blieb es ruhig.

Familie im engsten Familienkreis beerdigt

In der Stadtpfarrkirche säumten gestern Blumenbouquets und Kränze die Porträts der Opfer, im Hintergrund wechselten sich immer wieder auf einer Leinwand Bilder von Rupert, Andrea sowie Kevin und Nadine H. im Rhythmus ab. Die Familie sollte später im engsten Familienkreis beerdigt werden.

Währenddessen ermittelt die Kripo weiter in dem schrecklichen Fall. Der geständige Andreas E. soll sich mittlerweile im Isolationshaft befinden und beobachtet werden.

mc